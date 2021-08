El pueblo de Guerrero decidió que yo sea quien gobierne: Evelyn Salgado

Hace nueve meses era una funcionaria pública de segundo nivel. Hace ocho, hija de un aspirante a gobernador. Hace siete, del candidato a gobernador del estado por Morena que punteaba en las encuestas. Hace cuatro, candidata a gobernadora. Desde hace mes y medio, gobernadora electa. Y en otro mes y medio, la primera mujer en gobernar uno de los estados más complejos del país: Guerrero.

“Nadie, ni en los mejores guiones de películas se hubieran imaginado un desenlace de esa manera”, admite con orgullo Evelyn Salgado Pineda, quien asegura estar capacitada para enfrentar el reto.

De buen talante, llega al salón de fiestas al sur de Chilpancingo, lugar que se pactó para la entrevista.

Impecable traje: saco y blusa roja, con pantalón blanco. Cubrebocas y, como ella revela, una de las pocas veces que trae el pelo recogido.

Saluda de manera personal a todos los presentes y ofrece disculpas por el retraso de más de media hora.

--Vengo de una nueva reunión con el gobernador Astudillo. Y acabo de tomar una llamada donde me informan que tengo que estar por la tarde en la Ciudad de México...

Es, además, el cumpleaños número 13 de su hijo “Emi”. Día intenso.

Uno de sus asistentes le acerca unas tarjetas con datos de la entrevista y lo que parece ser una guía de temas. Las rechaza discretamente y sólo con miradas da indicaciones a su círculo cercano. Todos son jóvenes.

Estos meses recientes, que han sido licenciatura, maestría, doctorado y postgrado en política, la han obligado a tomar el control de todo.

Niega que vaya a haber diferencias con Félix Salgado, su padre, el polémico senador de la República. “Tendré un asesor de lujo”, suaviza, solamente para rematar: “…pero las decisiones políticas e institucionales son tomadas por Evelyn Salgado”.

Mientras se alistan cámaras y micrófonos para la grabación de la entrevista, charla animadamente. Reconoce el papel de los medios de comunicación y agradece la paciencia e insistencia para la entrevista. Después de un mes, la agenda permite unos 30 minutos para platicar.

Se retira el cubrebocas. Pide ayuda para verificar que no haya alguna mancha con el labial rojo que usa. Le acercan un espejo y lo rechaza, para sólo pedir confirmación visual a su asistente.

¿Todo bien? –Pregunta mientras se ajusta el saco y se acomoda en el sillón.

Una sonrisa informa que está lista para iniciar.

¿Quién es Evelyn Salgado?

El día de hoy Evelyn Salgado es una mujer plena, una mujer feliz, una guerrerense que, como todas las mujeres de esta tierra, estamos siempre al pie del cañón.

Al día de hoy me encuentro con un gran compromiso, que asumo con todo el amor y toda la responsabilidad, con el pueblo de Guerrero. Esa es Evelyn: madre, hija y hermana. Una mujer que todos los días lucha por Guerrero.

¿Se sacó la rifa del tigre, sin haber comprado boleto?

Se trató de haber adquirido una gran responsabilidad, como lo mencioné: nadie, ni en los mejores guiones de películas se hubiera imaginado un desenlace de esa manera. Nosotros no lo esperábamos así, siempre estuvimos impulsando y apoyando la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Yo incluso, en su momento, lo manifesté a través de mis redes sociales: Yo no soy Juanita. Yo me llamo Evelyn Salgado Pineda.

¿“Juanita”?

Evelyn Salgado es una mujer de decisiones propias. Muchos me preguntaban sobre eso: Félix Salgado es un referente de la lucha de izquierda, es un luchador histórico, es mi máximo ideológico, pero las decisiones políticas e institucionales son tomadas por Evelyn Salgado.

Entonces, ¿qué papel va a tener Félix Salgado?

Yo me consideraría una gobernante afortunada, porque tengo a un asesor de lujo, tengo un asesor con toda la experiencia del mundo en lo que es la lucha social; conoce perfectamente cada rincón de nuestro estado de Guerrero, actualmente es senador de la República, tiene funciones que tiene que cumplir y las vamos a complementar de manera perfecta y pues obviamente todos los consejos que él me pueda dar como padre son bienvenidos.

¿Cómo es la relación entre ustedes? Son muy diferentes…

Nos llevamos excelente. Quienes nos conocen saben que la relación entre padre e hijas es magnífica, porque somos 6 mujeres (sus hijas). Es el mejor padre que nos pudo haber tocado en la vida. Es un hombre que sabe escuchar, es un gran consejero, un gran aliado de las mujeres y de nosotras sus hijas.

Creo que tenemos una relación que es muy buena porque nos complementamos. La personalidad de Félix Salgado con la de Evelyn Salgado combinada hacen resultados increíbles

¿Y de qué platican? ¿Quién es más acelerado y quién más tranquilo?

Pues ya te imaginarás por obvias razones quien será el acelerado… (y suelta una sonrisa entre cómplice y apenada que deja entrever la estrecha comunicación que hay entre padre e hija)

A veces nos estamos intercambiando los papeles, dependiendo de las circunstancias. A veces es uno el que está calmando al otro, pero en general Félix Salgado tiene una visión de la vida que a mi me gusta mucho, es un hombre muy positivo, que siempre ve lo bueno de cualquier situación. Platicar con él es un deleite: puedes llegar con todos los problemas del mundo y platicar con él te tranquiliza, te resuelve todo. Es muy importante tener a tu lado a un hombre que, además de tu padre, es un hombre conocedor de la lucha social, de la lucha de izquierda, y que es un hombre que siempre está dispuesto para poder apoyar bajo cualquier circunstancia.

Será la primera mujer y la persona más joven en gobernar Guerrero…

A Guerrero nos gusta estar siempre presente en las grandes luchas y en todas y cada una de las tres anteriores transformaciones (Independencia, Reforma y Revolución) hemos estado presentes. No podemos quedarnos atrás en esta Cuarta Transformación.

Guerrero siempre ha estado presente en los temas a nivel nacional y esta vez no iba a ser la excepción. Tuvimos una campaña histórica, con resultados históricos, así que por primera vez se tiene al frente de gobierno a una mujer, contrario a los pronósticos que se tenían.

Vamos a hacer historia con el mejor gobierno que ha tenido Guerrero, de la mano de todas y todos los guerrerenses. Es un doble reto: ser mujer, ser joven y demostrar que podemos. Asumo el reto con mucho cariño.

--Hace 15 años, Félix Salgado llegó a gobernar Acapulco y una joven sin experiencia, Usted, fue designada presidenta del DIF municipal...

Pues como ves, me ha tocado estar en momentos importantes de la familia. Yo soy la mayor de seis hermanas y pues ahí recaen muchas responsabilidades.

A los 22 años asumí como presidenta del DIF municipal (de 2005 a 2008) y he sido la presidenta del DIF más joven que ha tenido Acapulco. Decían: “no va a poder, es una niña; ¿cómo es posible?, si hemos tenido primeras damas con experiencia. Ella se la va a pasar en los bares y discotecas y no va a estar al pendiente de sus responsabilidades”.

Asumí este reto y fue una gran experiencia. Tengo gratos recuerdos y muy grandes experiencias de mi paso por el DIF Acapulco, se hizo un excelente trabajo y las y los acapulqueños recuerdan mi paso.

Federico Sariñana | El Sol de Acapulco

Hay que asumir los retos

Evelyn Salgado ha tenido más encuentros con secretarios federales que algunos gobernadores...

Desde el primer momento dije que iba a ser una promotora incansable de Guerrero. Queremos que Guerrero se posicione en los primeros lugares y salir adelante. Para eso se necesita una perfecta coordinación a nivel federal, estatal y municipal y es lo que yo quiero: estar en la ruta del diálogo y de la conciliación.

He tenido la fortuna de que las puertas se me han abierto; he encontrado disposición por parte de todas y todos los secretarios y eso es algo muy importante. Vamos a trabajar con una muy buena coordinación con todo el gabinete federal y no se diga con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al que conoce desde de que Usted tenía 6 años…

Sí, desde muy pequeña. Al presidente López Obrador lo conozco de eventos, mítines, marchas, protestas. Aprendimos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de nuestro presidente López Obrador, ellos fueron los impulsores y los pioneros de la izquierda en Guerrero y desde entonces lo conozco: le tengo mucho cariño y mucha admiración a nuestro Presidente.

El presidente ha señalado hacia Guerrero que “amor con amor se paga”.

Nadie puede negar que Guerrero es un estado obradorista. El más obradorista después de Tabasco. Es un estado que quiere mucho al Presidente y al que el Presidente ha sabido corresponder.

Esa relación va a continuar para bien de los guerrerenses. El Presidente está muy comprometido y nos ha ofrecido toda la disposición y coordinación para que a Guerrero le vaya bien.

Hoy hay una gran polémica y especulación por la impugnación electoral.

Me siento tranquila, me siento segura de que será confirmada y ratificada la decisión del pueblo que se tomó de manera contundente el 6 de junio. No tengo duda, tengo confianza en que los órganos electorales habrán de resolver de acuerdo al sentir del pueblo que es lo más importante. Como dice nuestro Presidente: “con el pueblo todo, y sin el pueblo nada”. Y el pueblo ya decidió: decidió que por primera vez en la historia tendrán una gobernadora en la figura de Evelyn Salgado y el 15 de octubre estaré tomando protesta.

Entrando inmediatamente el próximo gobierno habrá que resolver muchísimos pendientes: salud, educación, finanzas…

Llevamos ya cinco reuniones con el gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien le tengo que reconocer su total disposición para trabajar. Ha sido un hombre muy respetuoso, muy institucional, con quien hemos encontrado esa apertura para ver todos y cada uno de los asuntos de las diferentes dependencias.

Ha habido disposición, tengo que reconocerlo, porque en otros estados no ha habido ni siquiera acercamiento. Aquí ya vamos por nuestra quinta reunión, nuestros grupos están avanzando muy bien y eso beneficia a las y los guerrerenses, porque quieren que haya una transición en paz.

Entonces, ¿ya se sabe qué se tiene que hacer?

No hay que buscar el hilo negro, ya hay programas establecidos y vamos a abrazar los proyectos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que cubren todos los sectores y todos los grupos sociales. Vamos a trabajar con honestidad, con los principios básicos de “no robar, no mentir y no traicionar”.

Es fundamental no estar inventando programas, hay que ser muy cuidadosos con eso. Con austeridad, con un gobierno de puertas abiertas, incluyente, ya estás del otro lado, porque se genera un ahorro que se traduce en mejorar los programas que ya se tienen.

Diciembre siempre es un reto en la parte administrativa y financiera por el tema de los aguinaldos y otros compromisos.

Hasta el día de hoy hemos llevado un balance positivo en cuanto a las finanzas. Los diferentes grupos (de transición) se han reunido y han realizado estos balances. Vamos muy bien, vamos a esperar a que llegue el momento indicado para poder ver de qué manera vamos a apoyar. Siempre habrá disposición por parte de esta gobernadora.

¿Cómo se va a conformar el gabinete?

Se ha dado una infodemia con especulaciones y hasta se han hecho quinielas.

Hasta ahora, el único nombramiento formal es el de mi hermana, la ingeniera Liz Adriana Salgado Pineda, como presidenta del DIF estatal, que es un puesto honorario, es decir no lleva sueldo y que habitualmente se reserva para las esposas de los gobernadores o de los presidentes. Mi hermana, que es una mujer con una gran sensibilidad y con un gran compromiso, yo sé que lo hará muy bien, pero hasta el momento no hay nombres.

Se ha especulado mucho y se dan algunos nombres porque son los que están en el equipo de entrega-recepción, pero eso no quiere decir que son los que van a estar como titulares (de las secretarías). Puede que estén en las diferentes áreas, pero no como titulares.

Quizá los que van a estar (como secretarios), a lo mejor ahora ni están (en los procesos). Como dicen: “ni son todos los que están, ni están todos los que son”.

Hasta ahora no hay ningún nombramiento en papel y se darán a conocer quizá hasta uno o dos días antes de la toma de protesta, para evitar especulaciones.

Todos los nombres que se manejen de aquí a que se tome protesta formal serán meras especulaciones.

¿Gobierno plural?

Tenemos la visión de que sea un gobierno plural donde haya una combinación de juventud, de experiencia, en donde estén adultos mayores, en donde hayan personas con discapacidad, de la comunidad LGBT, de los grupos religiosos, muchas mujeres. Tienen que ser, al menos, 50% hombres y 50% mujeres, pero si pueden más, adelante, es tiempo de las mujeres y de los jóvenes, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar bien representados todos los grupos en todas las dependencias.

¿Por qué y para qué los foros?

Siempre hemos dicho que el mejor radar y termómetro de cualquier gobierno es su pueblo. Si tú te alejas del pueblo, ya te perdiste. Tenemos que estar cerca del pueblo porque ellos los que te dicen la “enfermedad” y “el remedio”.

Si quieres saber de una comunidad, vas con los habitantes de la comunidad y les preguntas: ¿Cómo se porta el presidente municipal? ¿Cuáles son las obras prioritarias? El sentir de un gobernante puede ser uno y el sentir del pueblo puede ser otro, entonces se trata de que haya esa sinergia.

Los Foros de Consulta y Participación Ciudadana “Transformando Guerrero” iniciaron el 15 de agosto y finalizan el 29 de agosto. Van a participar todos, hasta las niñas y niños. Van a estar nuestros migrantes y tendremos también un foro de la octava región (la Sierra).

Es un ejercicio inédito, muy bueno. Hay más de siete mil ponencias registradas, lo que representa una buena participación. Me gusta cuando suben fotos a las redes sociales y dicen “aquí estoy participando, quiero que se escuche mi voz, quiero proponer, quiero ayudar al nuevo gobierno”.

Guerrero tiene una pluralidad increíble.

Tenemos climas diferentes en las siete regiones, pero también problemas diferentes y la solución también va a ser diferente. Vamos a regionalizar el presupuesto y la forma en la que se va a llevar este nuevo gobierno porque no puede ser la misma solución para todo el estado.

Nosotros tenemos un compromiso muy grande y una deuda histórica con nuestros pueblos originarios, indígenas y afroamericanos.

Lo que no se ve y no se escucha, no existe. Tenemos que visibilizar las luchas de nuestros pueblos y que sientan que son partícipes en la construcción de la democracia y de este nuevo gobierno.

Guerrero, su Congreso y sus principales municipios estarán alineados con el Gobierno Federal por primera vez en mucho tiempo. Es una oportunidad, pero también un compromiso importante.

Va a existir una perfecta coordinación con el Gobierno Federal, con los gobiernos municipales de Chilpancingo y Acapulco; una buena relación con mis compañeras Norma Otilia (Hernández) y Abelina (López), alcaldesas electas. Nos conocemos desde hace tiempo, hemos trabajado juntas y vamos a trabajar muy bien de la mano y coordinadas.

Esto se traduce también en un gran compromiso que tenemos, porque antes podías decir “es que el presidente no era de mi partido”, pero ahora no.

Pareciera que hay un reclamo generalizado de hacer las cosas diferente, de trascender, de buscar alternativas distintas a lo que quizá en muchas ocasiones estamos acostumbrados.

Es una exigencia y un sentir del pueblo de Guerrero. Necesita haber un cambio de raíz. La madre de todos los males es la corrupción. Esa, definitivamente, hay que erradicarla. Y hay que quitar todo lo podrido que no deja que nuestro estado avance de la manera que tiene que hacerlo.

En Guerrero de verdad que somos privilegiados, tenemos un estado maravilloso.

En turismo, en minería, cultura, campo y en caso todos los rubros estamos para competirle a cualquiera.

Tenemos un estado inmensamente rico en material cultural, gastronómico, histórica...

¿Hace falta creernos este potencial?

Sí. Ya nos acostumbramos a lo que vemos. Llegan los extranjeros y dicen “que playas tan maravillosas”, porque en Europa sus playas están llenas de rocas, el agua está muy fría y no hay lugares tan hermosos como en Zihuatanejo o en Acapulco.

Podemos competir a nivel nacional e internacional. Tenemos que ser los principales promotores de nuestro estado.

Yo en mi gira, por ejemplo, utilicé siempre los huipiles y el sombrero calentano –que, por cierto, se hizo muy famoso y emblemático—, y es una forma de presumir lo que tenemos en cada región.

Los huipiles, por ejemplo, son espectaculares. A veces tardan meses en fabricarlos y no se les da el valor justo…

Apenas fuimos a Nuevo León, platicamos con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y ya tenemos un programa para apoyar a las mujeres artesanas para que comercialicen sus productos y sean vendidos al mejor precio. Hay que reconocer todo el talento que tenemos en Guerrero y darles el precio justo a los productores.

Socialmente ayuda mucho. Cuando una mujer tiene un ingreso propio cambia la forma de ver la vida, cuando una comunidad empieza a tener un ingreso y no depende de las dádivas, empieza este progreso e impulso…

Creo que el empoderamiento femenino va más allá de la cuestión económica. Hay que creérsela y decir que estamos viviendo en el mejor estado, que Guerrero sí puede estar en los mejores lugares.

No hay persona que no me diga que los guerrerenses caemos bien, que somos cálidos, nobles, generosos, valientes. Yo siempre les digo que sin Guerrero no se podría haber escrito la historia de este país.

¿Cuál es el mensaje para los guerrerenses?

Hay que seguir en la ruta del diálogo, de la conciliación y de la unidad.

Hoy Guerrero necesita que estemos unidos y que trabajemos de manera incansable, que sigamos promocionando a nuestro estado y que nos sintamos orgullosos de la tierra en donde vivimos.

Yo voy a trabajar por mi estado, con este amor profundo que tenemos por la tierra que nos vio nacer, y que estoy segura que vienen buenos resultados.

Veo un Guerrero próspero, con bienestar, con inclusión, plural, respetuoso. Pero, sobre todo, veo mucha esperanza en las y los guerrerenses.

¡No les voy a fallar, no tenemos derecho a fallarles!, La Cuarta Transformación viene, la esperanza está presente en Guerrero y vamos a hacer el cambio de la mano de todas y todos los guerrerenses.

* Pasaron más de 40 minutos. Evelyn Salgado destinó unos minutos para, como a su llegada, para despedirse personalmente de cada uno de los presentes.

Cuenta a detalle la anécdota del fin de semana anterior al de la entrevista en el poblado Llanos de Tepoxtepec, en Chilpancingo, cuando Félix Salgado hizo patinar en un lodazal una cuatrimoto con ella arriba.

“Es la única persona con la que me subo a una moto. Es experto… y es mi papá”, justifica.

Cuenta otras historias off the record y hasta hace bromas de su equipo cercano de colaboradores. Por cierto, todos ellos jóvenes. Habla de Guerrero con mucha emoción.

Dice que su principal aprendizaje viene de escuchar a todos.

Eso le enseña mucho. Confiesa que capta y absorbe todo lo que le es y le será útil para tomar las mejores decisiones.

Lo hace porque sabe que le esperan tiempos difíciles y se propone ser una buena gobernadora.

Y que eso sea para el bien de Guerrero.