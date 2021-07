El proceso electoral no ha concluido: Mario Moreno Arcos

A un mes de la jornada electoral, el que fuera candidato de la coalición de los partidos PRI y PRD Mario Moreno Arcos denunció en sus redes sociales la intervención del gobierno federal para que no proceda la impugnación que interpuso por las anomalías que se realizaron en el marco del proceso electoral del pasado seis de julio.

En una publicación realizada en sus redes sociales el ex candidato relató que "con gran responsabilidad, en estricto apego a la ley decidimos impugnar la elección del pasado 6 de junio, haciendo uso legítimo de un derecho ante lo que consideramos una abierta violación a los valores fundamentales de lo que debió ser un proceso libre y auténtico donde los guerrerenses votaran sin presiones ni influencias de ningún tipo".

Estableció que el proceso electoral aún no ha concluido porque se encuentra aún en la etapa impugnativa, y dijo estar en espera de que las resoluciones pudieran dar certeza a un proceso a todas luces manipulado de todas las formas posibles desde el poder público federal, para influir en la decisión del electorado rompiendo la equidad de la contienda.

Establece que la intervención del gobierno federal generó desde el primer momento una percepción de incertidumbre y abierto desdén a las leyes, lo que más tarde o más temprano traerá graves consecuencias a la democracia no solo de Guerrero sino de México.

“Soy un hombre serio que nunca ha acostumbrado la rabieta, el golpeteo o el chantaje como medios de presión para alcanzar objetivos u obtener prebendas, no es este el caso, ni es así como me he conducido a lo largo de mi vida política y personal”.

“Por ello, quiero señalar contundentemente que permanecer impávido ante lo evidente, es validar con un silencio cómplice la utilización del servicio público para favorecer intereses personales en contravención al artículo 134 constitucional, poner en entredicho la elegibilidad de todos aquellos quienes aspiran a un cargo de representación popular, y dar la espalda al reclamo de miles de guerrerenses que exigen claridad y certeza”.

Estableció que el 26 de mayo del presente año obra en poder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el expediente SUPREP-193/2021, en el que se señala claramente que el Ejecutivo Federal realizó propaganda gubernamental personalizada en periodo prohibido, en un acto de inducción y llamado al voto en favor del partido político en el que milita, por ello sólo queda esperar a que los tribunales resuelvan de manera correcta apegados a derecho y sin presión del estado.