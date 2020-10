El pri analiza pedir revisión al TEE en caso de ex delegado

Tras que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) exoneró al ex delegado del gobierno federal Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, para retirar los anuncios espectaculares que plantó en las principales ciudades de la entidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) analiza pedir que se haga una revisión del caso, porque es evidente que son actos anticipados de precampaña.

El presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI, diputado Heriberto Huicochea Vázquez, explicó que no entendía el motivo por el que no han prosperado, desde hace tres años, las denuncias que han presentado ante el Tribunal Electoral, “y no es porque estén mal fundadas, creo que habría que hacer una revisión porque no sé lo que está pasando”. Estado Amplían plazo para retiro de publicidad de ex delegado federal

En el caso concreto de Sandoval Ballesteros, dijo, que es claro que se trata de un derroche de recursos para promocionar su imagen y pese a esto, la autoridad electoral no le exige que explique de donde salió el recurso, porque para pagar todo este despliegue de propaganda política, necesariamente se utilizó una cantidad impresionante de dinero.

El legislador del PRI, Huicochea Vázquez, ironizo al decir que tanto que han criticado a su partido y los activos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), están superándolos en mucho, pero lo más lamentable es que ahora cualquiera pueda hacer lo que quiera, poniendo en riesgo de que pierda credibilidad la autoridad.

En otro orden de ideas, a pregunta sobre qué significa para el Revolucionario Institucional haber perdido a Maricela Ruiz Massieu, militante de años y hermana del ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu, refirió que, personalmente lamenta mucho que haya abandonado las filas del PRI para irse a otro partido.

Sin embargo, aseguró que es respetable su decisión, aunque, aseguró que es común que en tiempos electorales ocurran estos desprendimientos y adelantó que no será sorpresa que otros militantes también abandonen al PRI, pero esto no afectará las tareas partidistas y seguirán en la ruta de prepararse para las elecciones del 2021.