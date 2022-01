El Partenón se va vender, sostiene Evelyn Salgado

La propiedad que perteneció al ex jefe capitalino, Arturo "El Negro" Durazo conocida como "El Partenón" ubicada en Zihuatanejo, será vendida para generar ingresos al gobierno del estado y porque no tienen ningún uso social o político, así lo sostuvo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda .

En entrevista con medios de comunicación la mandataria resaltó que esta propiedad se puso a la venta al igual que Casa Acapulco y las camionetas blindadas que anteriormente utilizaban secretarios y ex gobernadores.

La decisión va encaminada al mismo ejercicio que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, de "devolver al pueblo lo robado"; además de que ve lejana la posibilidad de solicitar créditos y en su lugar, poner a la venta este patrimonio.

La mandataria resaltó que esta propiedad se puso a la venta al igual que Casa Acapulco. / Foto: Isaac Castillo | El Sol de Acapulco

"Estamos tratando de que se vendan las camionetas, de que se venda la casa Acapulco, de que se venda El Partenón en Zihuatanejo de que se vendan algunos muebles inmuebles que no son necesarios, que no se están utilizando para ninguna dependencia y que no tienen ningún uso social, político "precisó.

Colectivos de artistas y prestadores de servicios turísticos, propuesto que este espacio fuera designado como un museo u otro espacio público que sirviera como una alternativa de esparcimiento más para los vacacionistas .

La construcción se encuentra en un estado de abandono total. / Foto: Isaac Castillo | El Sol de Acapulco

Estos trabajos ya llevaban tal avance que en 2019 funcionarios de la Secretaría de Cultura Federal localizar el lugar y anunciaron que se haría un rescate para dirigirlo en un espacio donde se encuentra la cultura, pero la pandemia de Covid-19 retrasó los trabajos hasta el día de hoy en que se deja entrever que no habrá continuidad.