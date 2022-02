El cierre de Ayotzinapa no es la solución: Marcial Rodríguez

El secretario de Educación en el Estado de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña se pronunció a favor de la educación y no al cierre de la normal de Ayotzinapa, luego de que ciudadanos pidieran el cierre de la Normal Rural Isidro Burgos.

Entrevistado en la toma de protesta de nueva mesa directiva del Grupo Aca, Marcial Rodríguez destacó que su función es que todas las escuelas incluidas las normales tengan lo necesario y que las investigaciones sobre su comportamiento al interior de las mismas no es de su competencia, “mi papel es no cerrar si no abrir más escuelas, más educación”.

Aclaró que a él soló le corresponde su desarrollo académico y buscar apoyos para su aprovechamiento “ha habido atención y apoyo por parte de la secretaría, los apoyamos el año pasado a través de una gestión que realizó de 5 millones de pesos para las normales del estado, de ese recurso se le otorgó un apoyo al director para sus eventos académicos, culturales y educativos “a mi me corresponde que haya calidad educativa”.

Reiteró su postura de solamente ver la parte educativa y no la conducta de los alumnos, destacando que hay un problema vivo como la desaparición de los 43 estudiantes "yo no me meto en otros temas que le competen a la directora de la institución".

Por otra parte, agregó que la mayoría de las escuelas en la zona rural ya están en clases presenciales, en las zonas urbanas en clases híbridas y en algunas menos en línea.

En cuánto a la pandemia, al estar en semáforo amarillo Marcial Rodríguez hizo un llamado a reforzar las medidas sanitarias para evitar contagios y pidió que en los lugares donde haya mayor riesgo de contagios las clases sean de manera híbrida.

Finalmente dijo que a nivel nacional Guerrero, ocupa de los 3 primeros lugares de mayor porcentaje de vacunación en el sector docente.