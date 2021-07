El alto costo de enfermar de Covid-19

El virus de Covid-19 no distingue clases sociales ni edades, este virus acaba con tu economía antes y después de ganarle la batalla a esta enfermedad viral, que también te afecta emocionalmente.

Antivirales, vitaminas, placas, oxigeno, hospitalización y pruebas rápidas de antígeno, es lo que un paciente que ha sido contagiado de Covid-19 y que se ha atendido a tiempo, deberá adquirir y gastar en menos de 15 o hasta en un mes de 3 mil hasta 70 mil pesos, si no cuentas con seguridad social. Estado Reporta Salud 437 casos nuevos de Covid-19 en Guerrero

Pero también para comprar alimento que estarán comiendo durante su confinamiento, el gasto oscila entre mil 500.

Soledad, es madre soltera y tiene tres hijos, ella se enfermo de Covid-19, cree que se contagio en el transporte público porque es un medio que ella utiliza para ir a trabajar y llegar a casa.

En su trabajo, no le dan seguridad social, pero estuvo 20 días con el virus y otros 20 días los ocupo para reposar y es, que el Covid le ha dejado secuelas y sigue tomando medicamentos, principalmente vitaminas, las cuales han elevado su costo.

Soledad, acudió a un consultorio médico que tienen ahora las farmacias, ubicadas en diferentes puntos de Acapulco, y al darle a conocer los síntomas a la doctora, le hizo la prueba de antígeno de Covid-19 que le costo 350 pesos y salió positiva.

Lo primero que pensó fue en sus hijos, cuando le dio la doctora la información de que resultó positiva y más aún en el dinero y lo costoso que le saldría el tratamiento conforme vaya avanzando la enfermedad.

Paracetamol, Ivermetina, vitaminas, Azitromicina, Oseltamivir, Dexametasona, Ibuprofeno fue el tratamiento con el que inicio contra el Covid-19 y gasto alrededor de mil 500 pesos.

Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

“Me tuve que comprar el tratamiento completo ese mismo día que me dijeron que tuve Covid-19, todo el tratamiento Covid me costo entre mil a mil 500 pesos y depende también de la magnitud de cómo te haya dado la enfermedad te dan el medicamento”, dijo Soledad

Sin poder ir a trabajar, Soledad tuvo que recurrir a solicitar apoyo Económico a su familia, porque tenía que seguir comprando medicamentos, entre ellos vitaminas, además de los gastos de la casa y alimentar a sus hijos.

“El costo de los medicamentos para Covid-19, se ha elevado mucho, principalmente las vitaminas prácticamente hay que tener dinero para poder subsistir esta enfermedad, pero esto es lo más caro, se elevaron muchísimo sus precios y tuve que comprar vitamina D, vitamina C, hierro y hay vitaminas que son bastante costosas y me las recetaron después de qué ya no tenía el virus”, preciso.

Soledad, dijo que tuvo que hacer cuarentena por la secuelas que le dejó el virus y aunque se va recuperando poco a poco y sigue tomando vitaminas y también ha tenido que comprarle a sus tres hijos.

Dijo que tan solo unas vitaminas inyectadas que también contienen dexametasona le cuestan 600 pesos la caja con tres ampolletas. “Esas me tuve que poner cuatro y además me tuve que poner dolo neurobión y esas también son caras pero me las tenía que aplicar porque estaba muy débil”.

Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Consideró que enfermarse de COVID-19 sale muy caro, más cuando le pega a toda la familia, y es que, Soledad tuvo que comprar medicamento a sus hijos, entre ellos analgésicos y antibióticos porque a sus tres hijos les dio temperatura, dolor de cabeza y garganta.

Soledad, sigue gastando pero ahora en puras vitaminas y minerales y un bote tiene un costo de 280 pesos, y hasta el momento ha invertido en este rubro más de mil pesos, después de librar el virus.

“El Covid-19 me ha pegado en el bolsillo y también en lo emocional, sentía que me iba a morir y dejar a mis tres hijos solos, y más al estar sin dinero y sin trabajo. Mi madre y familiares estuvieron ayudándome, entre todos se cooperaron para poder comprar mis medicamentos y también poder alimentar a mis hijos”, precisó.

Nina Allen, es un caso más de las personas que han perdido a una familiar por Covid -19 y donde tuvo que sacar todos sus ahorros para tratar de salvar la vida de su madre de 71 años de edad, pero lamentable no se logró.

Ella relató que su madre estuvo en casa siendo atendida durante tres días con la enfermedad y tuvo que comprar medicamento donde se gastó en ese lapso más de 5 mil pesos, pero además acudió con un neumólogo donde el pago de consulta fue de mil pesos.

A su mamá la tuvo que llevar al laboratorio para que le tomaran una placa de tórax, su costo fue de 600 pesos y debido a que la respiración se complicaba, recurrió a la compra de oxígeno donde pago 5 mil pesos, el cual fue como un depósito que tuvo que desembolsar de inmediato.

Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Ante la falta de oxígeno, que a principio de la pandemia se escaseó ante el incremento de contagios, NiNa, quien es docente, tuvo que llevar a su mamá al hospital del ISSSTE y ante la falta de equipo y camas, fue transferida al hospital militar, ubicada en Ruiz Cortines donde estuvo 16 días luchando por su vida, pero lamentablemente no lo logró.

Contó que cuando su madre estuvo hospitalizada también tuvo gastos y es que, ante la falla que registró un riñón, tuvieron que hemodiálisarla y recurrió a la contratación particular de un neufrologo y una máquina de hemodiálisis.

“Tuvimos que pagar 30 mil pesos por el equipo que se contrató para hacer hemodiálisis y por una. Enfermarse de COVID-19 es costoso independientemente de que se cuente con seguridad social, es un apoyo, pero si se tiene complicaciones como en el caso de mi mamá que le fallaron los riñones y era necesario adquirir una máquina”, señaló.

Para Nina ser víctima de covid te afecta económicamente y emocional, y más cuando una persona de escasos recursos no puede contratar a un especialista para que su paciente logre salvarse de esta enfermedad viral.