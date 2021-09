El 75% de los guerrerenses no tiene cultura del testamento

La falta de cultura entre la población de Guerrero en el tema de elaboración de testamentos, ocasiona que los juicios de adjudicación de bienes intestamentados sea la actividad más recurrente en los juzgados familiares, por ello una de las actividades más lucrativas de los abogados y lamentablemente el factor de ruptura de muchas familias, señaló el abogado Víctor Manuel Arcos Vélez.

El maestro en derecho, quien desde el colegio de abogados de Chilpancingo promueve la participación de la población en el mes del testamento, indicó que en Guerrero más del 75 por ciento de la población ha sido omisa en hacer este documento para determinar quién heredará sus bienes cuando fallezcan.

Indicó que en este mes desde el Colegio de Abogados participan ofreciendo información a la población de los alcances que puede tener este documento en el que se puede heredar no sólo bienes materiales sino también se pueden hacer reconocimiento de hijos, se puede transferir deudas, incluso se pueden dejar inscritas reflexiones para que las escuche el heredero una vez que se haya fallecido.

El abogado que estuvo acompañado del notario Ignacio Ortiz Uribe, resaltó que el hacer un testamento es relativamente muy barato pues para personas de escasos recursos por citar un ejemplo, el costo oscilaría en los dos mil 200 pesos, y en este mes se tiene un descuento que permitiría dejar el testamento hasta en mil 500 pesos.

Sin embargo, Ortiz Uribe aclaró que este precio es sólo para persona de escasos recursos que es a quienes va dirigida la campaña que se establece mediante un acuerdo que estableció el gobierno federal con el colegio nacional de Notarios Públicos.

“En Guerrero en años pasados se han firmado convenios en los que el estado no aporta nada sólo nos ayuda con un poco de difusión del mes y nosotros somos quienes absorbemos todo el gasto que implica reducir hasta un 50 por ciento el costo”.

Indicó que lamentablemente muchas personas que son dueñas de huertas, edificios, empresas y quieren que se les cobre lo mismo que a las personas de escasos recursos y ahí si no lo podemos hacer, ellos tienen que pagar para que no hereden problemas a sus descendientes.

Argumentó que hacer un testamento es el mecanismo más eficaz que existe para no generar problemas en los descendientes, pues de esta forma queda perfectamente estipulado que le corresponde a cada quien y no tendrán que pelearlo jurídicamente, ya que al no tener un testamento las cosas obligadamente terminan en un juzgado, en un procedimiento que mínimamente tarda 8 meses y que muchas veces se alarga años y termina con la armonía familiar.

“Lamentablemente en Guerrero tenemos fama de ser un pueblo bronco y eso es porque constantemente sabemos de familias que pelean por la herencia, incluso de hijos que asesinan a su madre para despojarle del bien”.

Como profesionales del derecho aspiramos a que exista una cultura de la legalidad, que los descendientes acudan a un notario para revisar el testamento y con base en él, se haga la asignación de bienes a quienes se dejó estipulado, y eso lo hará el notario en una sola sesión, sin necesidad de juicios largos, caros y engorrosos”,