Ejidatarios de Carrizalillo piden a López Obrador no intervenir en conflicto con minera

Habitantes de la comunidad de Carrizalillo que desde la semana pasada cancelaron el contrato de arrendamiento de sus tierras con la Minera “Equinox Gold”, denunciaron intimidación por parte de un convoy militar que llegó hasta el sitio donde tiene instalado un plantón, por ello pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador mantenerse al margen de este conflicto y en caso de que se requieran su participación no será como mediador sino para castigar a los empresarios.

Desde la semana pasada las autoridades de Carrizalillo dieron por finiquitado el convenio e arrendamiento con la empresa que inicialmente se firmó con la empresa "Leagold Mining", pero que después se vendió a la minera Equinox Gold, con ello suspendieron toda actividad en la extracción de minerales que se realiza en más de mil 300 hectáreas que son de uso ejidal.

Los comuneros instalaron un plantón en la entrada de la mina para garantizar que nadie ingresará en sus terrenos, al menos no mientras no se tenga un nuevo convenio firmado y que se hagan respetar los acuerdos que la empresa incumplió.

Durante la conferencia mañanera del lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este conflicto y aseguró que no permitirá que las empresas mineras sigan abusando, ante ello los comuneros respondieron con un comunicado en el que expresan:

“Hoy en su mañanera, usted mencionó que buscaría la conciliación entre el ejido de Carrizalillo y la empresa Equinox Goid. Sin embargo, a las 5:40 de la tarde de hoy se presentó un convoy del ejército en nuestro campamento donde nos encontramos toda la población del ejido, éstos se bajaron del camión en una acción clara de operativo que, por supuesto nos alertó y, de manera inmediata dimos la alerta para movilizar a toda la población”.

“Esta acción por supuesto que nos crea sospechas, porque no entendemos que, siendo usted el general supremo de las fuerzas armadas, en la mañanera mencione que conciliará y acá llegue el ejercito a intimidamos”.

El comunicado agradece la deferencia que se hizo en la mañanera al conflicto minero de carrizalillo, sin embargo pidieron al presidente mantenerse al margen y no intervenir para mediar, pues sólo le pedirán su intervención en caso de que se requiera de aplicar castigo a quienes maltratan a los mexicanos.

"Le decimos que por el momento no es necesaria su participación porque nosotros no la hemos solicitado y, por el momento, no la necesitamos y esperemos no recurrir ella, porque este proceso únicamente nos corresponde al ejido y la empresa y hay una simple razón para ello; no permitiremos que esta empresa extranjera canadiense viole e incumpla sus actos que ha firmado con nosotros. Sin embargo, sí les pedimos que estén pendientes para castigar a quienes nos maltratan como mexicanos".

Lamentaron que la información de lo dañinos que son estos megaproyectos mineros haya llegado muy tarde, cuando la actividad minera ya se había iniciado en Carrizalillo, “nosotros no somos una cómunidad en contra de la actividad minera, porque desde el inicio de estos megaproyectos fuimos engañados y cuando reaccionamos ya era demasiado tarde, de tal manera que sabemos perfectamente de que se trata la minería y cada convenio que hemos realizado, ha sido justo para alcanzar algunas micro mejoras que medio compensen los daños a los que nos enfrentamos, nuestra lucha es para que respeten los derechos de las y los mexicanos de una actividad que de origen mata la vida”.