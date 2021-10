Ejército y Marina están atentos ante huracán “Rick”

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que se mantiene al pendiente del paso del huracán Rick por las costas de Guerrero y Oaxaca y aseguró que el Ejército y la Marina están listos para implementar sus planes de apoyo a la población en caso de que se presente una emergencia.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronosticó el impacto del huracán Rick entre Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas, por lo que autoridades exhortaron a la población en general a mantenerse informados y seguir las recomendaciones que de Protección Civil.

De acuerdo al pronóstico, se esperan lluvias torrenciales de 300 y 400 milímetros para las próximas 48 horas, por lo que autoridades ha llamado a la ciudadanía a ubicar los refugios temporales más cercanos, no exponerse, no salir de casa de no ser necesario, no ser omisos a los comunicados de la dependencia y tomar precauciones principalmente aquellos ciudadanos que habitan en zonas de alto riesgo.

De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido a las 16:15 horas, el fenómeno de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson se ubicó aproximadamente a 285 kilómetros al suroeste de Acapulco y a 315 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que se mantendrán las precipitaciones.