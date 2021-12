Educación y salud para erradicar venta de niñas en La Montaña

Mujeres indígenas que habitan municipios de la Montaña alta del estado exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentarles en el territorio el proyecto integral con el que busca erradicar la costumbre ancestral de venta de hijas para el matrimonio, ya que se supo que firmó un convenio con la ONU y han realizado eventos en Chilpancingo y Tlapa, pero en las comunidades no han recibido ninguna información.

“Nosotros queremos pedir a la gobernadora que no hable del tema de venta de niñas si no tiene voluntad para atenderlo, porque es fácil hablar aquí en la ciudad cuando no se sabe lo que están viviendo las mujeres en las comunidades”, señaló Elvira García Rodríguez, una líder natural del municipio de Cochoapa.

La mujer indicó que atender el problema de venta de niñas es fácil pero se tiene que involucrar a los gobiernos de los tres niveles y resolver antes tres puntos específicos, el tema de educación, el tema de salud y el tema de infraestructura social, “mientras estos tres temas no tengan una atención prioritaria, todos sus eventos que realicen serán letra muerta".

Indicó que como indígenas confiaron en los cambios y votaron por Andrés Manuel López Obrador y Evelyn Salgado, lamentablemente hoy se ha dejado en claro que se estaba mejor con el gobierno que encabezaba el PRI a nivel federal.

“López Obrador nos quitó el apoyo para los niños con un requisito que implementó, que para recibir un apoyo tiene que estar inscrito en la escuela, pero si aquí no hay escuela porque los maestros no vienen simplemente no podemos recibir apoyo”.

También programas como el de adultos mayores que sólo les llega a algunas personas porque se tiene muchos problemas con documentación y no hay apoyo para que puedan resolver las deficiencias administrativas.

Entonces para resolver el problema de venta de niñas primero se debe garantizar que todos los niños tengan acceso a la educación, que todos los programas sociales realmente lleguen a los más pobres, lo mismo en el tema de salud porque en el gobierno de Peña Nieto, al menos había una brigada médica que cada mes recorría las comunidades, pero con el gobierno de la Cuarta Transformación tenemos tres años sin el servicio.

Finalmente, las mujeres insistieron en la necesidad de que la gobernadora haga una mesa de diálogo con mujeres indígenas pero no con las líderes, ir a los pueblos a escucharlas y saber de su propia voz lo que hace falta en los pueblos.