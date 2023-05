Distribuyen recursos para programas prioritarios de seguridad en Guerrero

El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero aprobó la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del Ejercicio Fiscal 2023, en el que la mayor parte será asignada para la Policía Estatal y de los 314 millones sólo 25 se distribuirán entre 26 municipios.

De acuerdo con información que distribuyó el gobierno estatal, la distribución del Fondo de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) para el Ejercicio Fiscal 2023 con un monto de 25 millones de pesos, para los programas municipales de seguridad, beneficiando a los gobiernos de Atenango del Río, Benito Juárez, Atoyac, Acatepec, Copala, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Chilapa, Chilpancingo, Eduardo Neri, Florencio Villarreal, Huitzuco, Iguala, Juan R. Escudero, Marquelia, Ometepec, Pungarabato, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tepecoacuilco, Tixtla, Tlapa, Tlapehuala, Zihuatanejo y Zirándaro.

Estado Violencia ensombrece el puente largo en Guerrero

Mientras que en el caso de Seguridad Pública Estatal, se le destinará de este fondo un total de 189 millones de pesos; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública recibirá un monto de 59 millones de pesos: a la Fiscalía General del Estado se le canalizarán 47 millones de pesos y al Tribunal Superior de Justicia le corresponderán 18 millones de pesos; todos estos son recursos específicamente para los “programas y subprogramas de prioridad nacional”.

Lea también: Desaparecen en Guerrero 15 mujeres en un mes

Durante el evento protocolario del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero, la gobernadora llamó a los municipios a trabajar en la misma línea que el gobierno federal y estatal; “La paz se construye como todo lo bueno, y ese es el objetivo que nos planteamos para el desarrollo y bienestar de Guerrero. Quienes hoy tenemos el alto honor de dirigir los destinos de Guerrero asumimos la tarea y el compromiso de construir las acciones y estrategias que habrán de pacificar a Guerrero que no es una tarea fácil”, dijo Evelyn Salgado.

Agregó que Guerrero sigue la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de atacar las causas que han generado la violencia, misma que consideró que sí está funcionando y dando resultados, sin combatir el fuego con el fuego, para avanzar a una paz duradera.

En el caso de Seguridad Pública Estatal, se le destinará de este fondo un total de 189 millones de pesos. /Foto: Cortesía @EvelynSalgadoP

“No vamos a combatir el fuego con más fuego, esa nunca ha sido la estrategia que va a funcionar, porque si no atendemos las causas que han originado toda esta violencia, el rezago, la desigualdad y la pobreza no vamos avanzar a una paz duradera. No daremos jamás cifras maquilladas que no vayan acorde a lo que se está haciendo en el estado, actuando con la verdad y con transparencia”, enfatizó Evelyn Salgado.