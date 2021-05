Diseñan autoridades estrategia de seguridad para el proceso electoral

El gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se ha diseñado una estrategia de seguridad que incluye el cuidado de la paquetería que se utilizará en la jornada del seis de junio, pero también el reforzamiento en zonas consideradas de alta prioridad por incidentes que se hayan presentado en el pasado.

El mandatario encabezó este viernes un evento en el que se entregaron patrullas a la secretaría de Seguridad Pública del estadio, al finalizar respondió preguntas de algunos reporteros que fueron invitados a su evento.

Astudillo indicó que de manera personal se ha mantenido respetuoso del proceso electoral y lo seguirá siendo hasta que concluya, en este tenor hizo un exhorto a todos los actores políticos especialmente en el nivel federal a mantenerse respetuosos del proceso para que las elecciones salgan bien, “llamo a que todos abonemos para que la elección salga bien”.

Se refirió específicamente al hecho de la agresión a personas en el puerto de Acapulco que indicó son reprobables “por supuesto que ante cualquier agresión a un ciudadano guerrerenses el primero en lamentarlo es el gobernador, y actuamos para promover investigaciones serias, responsables, para que nos den información de que es lo que pasó”.

No quiso dar detalles de lo que se ha avanzado en el incidente y señaló que la fiscalía es la que acaba de informar los avances y esa institución será la que vaya dado pormenores al respecto.

“Cualquier agresión a ciudadanos del partido que sean es condenable, reprobable y hay que actuar”

Reveló que se tienen candidatos a los que se les ha ofrecido seguridad y no la han aceptado, por lo que se les insistirá en tomar las medidas cautelares “creo que es preferible insistir a que tengamos alguna circunstancia en que, por no insistir, nos coloquemos en que no hicimos lo que nos corresponde, soy el mas interesado en que los candidatos se sientan atendidos”.

Insistió en que el gobierno del estado tiene un mapa de riesgos que les sirve de base para diseñar el operativo de seguridad que se desplegará en Guerrero para cuidar el proceso electoral, sin embargo este mapa no se les comparte a todos los candidatos “porque no es una bolsa de palomitas”.

Indicó que en caso de que sepan de un riesgo para in candidato de inmediato se les hace saber ya sea a través del partido o directamente por el gobernador.