Dirigente del SUSPEG arremete contra alcalde de Chilpancingo

Como un “gobernante irresponsable que no atiende sus obligaciones”, calificó el secretario General del SUSPEG, David Martínez Mastache al presidente municipal de Chilpancingo Antonio Gaspar Beltrán, a quien exigió resolver el problema de la Capach y pagar los salarios y prestacioens de todos los trabajadores.

Comentó que “lamentablemente sabemos que el gobierno municipal está asesorado por gente que estuvo en el anterior gobierno en Acapulco y allá entregaron muy malas cuentas, entonces no podemos esperar a que entreguen buenas cuentas aquí”. Estado Paristas de Capach radicalizarán protestas, advierten

Martínez Mastache acudió al plantón que mantiene los trabajadores de la Capach en el palacio de gobierno y explicó que el ayuntamiento de Chilpancingo ha sido tan irresponsable en su manejo administrativo que adeuda todas las cuotas de sus trabajadores desde el inicio del trienio, también debe el pago del arrendamiento de las oficinas en las que opera actualmente la Capach, “de cuotas no tengo la cifra correcta pero al menos es un millón de pesos”.

En este tenor, señaló que si Antonio Gaspar no tiene la capacidad para resolver el problema que deje de culpar a sus antecesores y renuncie.

Agregó que Antonio Gaspar pretende tomarle la medida al gobernador y por eso ha pedido a los trabajadores que vayan a protestar allá como si el gobernador que ha sido solidario tuviera la obligación de resolverle todos los problemas

“En lo que va de la administración el gobernador le ha dado más de 60 millones de pesos y quiere que le siga resolviendo todos los problemas”.

Martínez Masrache persuadió a los trabajadores de la Capach a no marchar hasta el palacio de gobierno o a la autopista del Sol, porque dijo, las protestas deben enfocarse a quien es el responsable y en este caso el responsable es el gobierno municipal y se debe ir a presionar al estado para resolver un problema que no tendría por qué existir”.

Finalmente advirtió que el problema del ayuntamiento no es sólo de la Capach y en los próximos días se iniciarán acciones por parte de la sección 28 porque le está negando la posibilidad de tener un incremento salarial como ocurre todos los años.

“La Capach es el único organismo que no está pagando los salarios a los trabajadores y eso no puede estar pasando porque el salario es sagrado y no puede pretender que trabajen de gratis”.