Diputados solicitaron al gobernador de Guerrero considerar seguro de desempleo

Integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura de Guerrero, pidieron un minuto de silencio por los muertos que ha cobrado el Covid-19 y solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, atender el impacto que inflige la pandemia, considerar el seguro del desempleo y programas que permitan la reactivación del sector productivo, hoy colapsado por la crisis económica.

Lo anterior se dio en el marco de la reunión virtual que tuvo verificativo este viernes por la mañana, en la que los diputados de las distintas fracciones parlamentarias hicieron sus preguntas y planteamientos al titular del ejecutivo del estado, al secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo y el de Salud, Carlos de la Peña Pintos, a quienes solicitaron información sobre el regreso a la nueva normalidad y despejar dudas sobre el manejo de los recursos que se asignaron a la atención de la pandemia. Estado Semáforo Naranja significa riesgo alto de contagios: Carlos de la Peña

En la participación del mandatario estatal, Astudillo Flores, calificó este ejercicio inédito e histórico, agradeció la participación de los diputados, “creo que es un punto de partida también para analizar un nuevo formato de comunicación en los términos que establece la Constitución para los informes que se dan en octubre, creo que es importante tener mayor comunicación frente a un tiempo tan difícil”.

Hizo un reconocimiento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “con quien recientemente hable por teléfono y le pedí que estuviera con nosotros, agradezco su ayuda a la Guardia Nacional y a todos los ayuntamientos, por su gran cooperación y reiteró mi compromiso de coordinación y no confrontación”.

Preciso que en este ejercicio se hizo un análisis de lo que se lleva, pero es un asunto que no está terminado y la única manera, frente al no existir la vacuna, es la participación ciudadana y que el estar en semáforo naranja, nos obliga a mantenernos y no regresar; en el tema de la educación no se volverá a clases hasta que se tenga un gran preparativo de limpieza en las aulas.

Por su parte, el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Apreza Patrón, también reconoció a quienes están en la primera línea de batalla, ofrendando su tiempo, incluso, su vida, “combatiendo a este ejercito invencible que tiene sitiado a la humanidad, a México y a Guerrero, que cada día cobra más víctimas”.

Son momentos difíciles, inéditos, incluso, hay que reconocerlo que, a los tres órdenes de gobierno y poderes públicos, así como a los sistemas de salud han sido colocados al límite de su capacidad. Hoy damos pasos lentos en el camino de la recuperación, viene la etapa, que no me atrevo a calificar si va a ser la más difícil, pero si muy complicada, dijo.

“Hoy más que nunca se hace necesario mantener la unidad entre los guerrerenses, para fortalecer los vínculos de confianza entre los ciudadanos y los poderes públicos, particularmente con el legislativo, por eso la participación del gobernador y sus secretarios de despacho, sientan un precedente y enriquece la relación entre poderes”, apuntó el legislador Apreza Patrón.

En ese tenor, indicó que no valen las descalificaciones ni el señalamiento de culpables, es importante aprender de las experiencias que nos ha dejado esta pandemia, porque en la medida que se reconozcan los errores e insuficiencias, se tendrán mejores resultados, “por eso le tomamos la palabra al gobernador de fortalecer el sector salud, porque un pueblo sano es un pueblo prospero”.

Afirmó que las acciones aplicadas por el gobernador Héctor Astudillo, han sido las correctas a nivel social, “no ha habido violencia o saqueos, por eso convocó a un pacto social y que la crisis sanitaria no se convierta en crisis política”, rubricó.