Diputados abrirán periodo extraordinario de sesiones

Integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura de Guerrero abrirán un periodo extraordinario de sesiones y sacar algunas de las más de 350 iniciativas que se encuentran en la congeladora, entre estas el tema de la despenalización del aborto y los nombramientos de los órganos autónomos.

La propuesta se formuló a los integrantes de la Comisión Permanente y deberán fijar una fecha para desahogar esta jornada parlamentaria extraordinaria, que tiene que ser antes de un mes, confirmó la diputada integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Teófila Platero Avilés.

Indicó que la pandemia del Covid-19, no debe ser una excusa de los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias para no cumplir con su quehacer legislativo, pues puso como ejemplo el Congreso de la Unión, en donde a pesar de que han dado positivo algunos senadores, el trabajo no se ha detenido.

La legisladora de Morena, Platero Avilés, consideró que en este estado suriano tampoco debe ser una limitante el tema de la pandemia para cumplir con su quehacer parlamentario, máxime que hay muchos pendientes que se tienen que atender.

“Debemos recordar que llevamos cuatro meses sin trabajar, a excepción de algunas sesiones presenciales, pues la mayoría han sido virtuales y se avanzó muy poco, no hemos legislado, en parte por la crisis sanitaria”, dijo.

Por lo que, insistió que es momento de atacar el rezago legislativo, que es mucho, porque está pendiente también el homologar la ley de educación federal, entre otras iniciativas que están archivadas y que no tienen fecha para ser discutidas y aprobadas por el pleno.