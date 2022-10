Diputado propone iniciativa para prohibir participación de niños en protestas

El diputado de Morena, Carlos Cruz López presentó una iniciativa para adicionar un artículo a la Ley 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, con el fin de que se prohiba que niños sean utilizados en manifestaciones.

“Queda prohibido que utilicen a las niñas, niños y adolescentes en marchas, mítines, actos de protesta y manifestaciones de índole partidario, sindical, político, social o de cualquier otro tipo”, planteó Cruz López.

También, se incorpora un párrafo en el que se establece que las autoridades municipales y estatales, deberán efectuar medidas para prevenir y penalizar esas acciones.

“Si los menores de edad están en estos actos de protesta, no gozan de sus derechos y prerrogativas, es decir, no van a la escuela, no son resguardados en el seno familiar o no realizan actividades deportivas y recreativas que impulsen su sano desarrollo”, indicó.

La iniciativa presentada ante el pleno fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis y dictaminación.