Difieren partidos en evaluación del trabajo de AMLO

Mientras que el dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que están más que satisfechos por los dos años de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para el PRI, PRD y PAN, fue de claroscuro y estuvo enmarcado por retrocesos, así como un mal manejo de la pandemia por el Covid-19.

Entrevistados sobre esta rendición de cuentas a dos años de gobierno que hizo el titular del ejecutivo federal, el secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, dijo que el país ha tenido un cambio sustancial en este gobierno y se han cumplido 95 compromisos de cien que hizo el presidente. Estado Empresas guerrerenses y de Canadá contratan a mujeres en Feria de Empleo especial

Afirmó que ha habido un gran avance, los mexicanos viven mejor, por este arduo trabajo, intenso y de resultados que ha hecho López Obrador, que los deja satisfechos y que viene lo mejor, porque para el 2021, se darán más beneficios para los mexicanos.

Mientras que el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, reconoció que la pandemia del Covid-19, fue un problema de salud que afecto a todo el país, pero no lo supo manejar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que ha provocado que se haya superado la cantidad catastrófica de las cien mil muertes.

Además, sus malas decisiones han generado, no solo un retroceso en materia económica, sino que también por no aportar apoyos al sector productivo, generó la quiebra de miles de empresas y que se disparara el desempleo, esto sin contar que no ha dado resultados en materia de seguridad.

A su vez, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Acapulco, Bulmaro Cabrera Rojas, dijo que, a dos años de distancia, el presidente López Obrador, les queda a deber mucho a los mexicanos, sobre todo en el tema de control y manejo de la pandemia del Covid-19.

A esto hay que añadir que, todavía no digieren la burla de la rifa del avión presidencial, como tantas otras cortinas de humo que ha utilizado, precisamente para que no se le cuestionara sus malas decisiones y la equivocada política social, que al menos en Guerrero no aterriza.

Por su parte, el delegado del Partido Acción Nacional en Guerrero, Eloy Salmerón Díaz, criticó a López Obrador, por encabezar un gobierno que no solo no ha cumplido su compromiso de pacificar al país y de mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos, sino que conduce a la nación a un retroceso sin precedentes en materia económica, cohesión social, estabilidad institucional, seguridad y lo primordial en salud.

A esto hay que añadir que, en abril del año pasado, el presidente, prometió crear dos millones de empleos formales en nueve meses y no cumplió, debido a que se negó a impulsar programas y promulgar leyes en apoyo a la economía de las familias mexicanas y las Mipymes, durante la pandemia y generó no solo el cierre de miles de negocios sino la peor caída de las fuentes de trabajo de millones de hombres y mujeres, que hoy sobreviven en la informalidad y en la pobreza extrema.