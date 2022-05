Dice Mario Moreno que no ha dialogado con Alejandro Bravo

El ex candidato del PRI al gobierno de Guerrero Mario Moreno Arcos reveló que el próximo nueve de mayo se reunirá con el presidente nacional de su partido Alejandro Moreno, y con el determinará cuál es el rumbo a seguir en su carrera política

Moreno Arcos acudió este jueves como invitado especial a la reunión que organizó el partido de la revolución democrática a 33 años de su función y ahí expresó que acudió porque en ese partido tiene muchos amigos y amigas a los que le es placentero saludar.

Estableció que acudir al festejo del PRD es significativo porque como candidato de la coalición que formaron fue el primer Guerrerenses que logró unir dos fuerzas que parecían antagónicas.

Lee también: PRD no descarta nuevamente ir en alianza con PRI en próximas elecciones

"Me da gusto poder compartir con mis amigos y amigas del PRD este aniversario, que para ellos tiene un significado especial y para mí también, porque orgullosamente fui el primer candidato al gobierno del estado que logró unir a dos fuerzas antagónicas, que logramos ir a una campaña en la que estuvimos a punto de ganar, que salimos fortalecidos, y logramos importantes espacios y creo que eso me permitió tener un acercamiento con el PRD y convivo con ellos todos los días".

“Quiero decirles que yo sigo militando en el PRI, hasta hoy estoy en el PRI. No se qué vaya a pasar después. He buscado tener encuentros con la dirigencia nacional de mi partido, y espero la próxima semana poder reunirme con Alejandro Moreno para ver cuál es la ruta, y si hay alguna ruta para Mario Moreno aun en el PRI. Que me digan".

Recordó que a pesar de que él y el dirigente del PRI en el estado, Alejandro Bravo Abarca coincidieron en el festejo del cumpleaños del ex gobernador Angel Aguirre Rivero, recientemente, sólo se saludaron, pero no hubo ninguna charla.

"Yo espero platicar con Alejandro Moreno, me invitó y espero que me confirme para vernos el 9 de mayo, me pidió que lo acompañara a una gira, y luego de ese encuentro haré un análisis", expresó el ex presidente municipal de Chilpancingo.

Consideró que la "desatención y falta de tacto político" por parte de la nueva dirigencia estatal para reunirse con él se debe quizás a que "a veces los intereses de algunos se ponen por encima de los intereses generales de los ciudadanos y militantes".