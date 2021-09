Dice Félix que dialogará con obispo que dijo que gobernarán los narcos

El senador Félix Salgado Macedonio aseguró que con gusto se reunirá con el obispo Salvador Rangel Mendoza, el día que el religioso le determine, ello luego de las declaraciones de Monseñor que dio a conocer que Evelyn y Félix Salgado ya no le toman llamadas ni le han respondido cartas que les envió para sentarse a platicar como se había acordado en una primera reunión.

El obispo declaró que Félix y Evelyn se molestaron por declaraciones que hizo en las que señaló que a Guerrero lo van a gobernar los narcos y no los políticos sin que ello signifique una alusión a los nuevos gobernantes, sino al hecho de que los grupos delincuenciales han tenido crecimientos en este estado.

Félix Salgado entrevistado luego e ir a dialogar con paristas del palacio municipal, indicó que con gusto aceptará una reunión con el obispo, “a mí no me ha buscado, no me ha mandado ninguna comunicación, pero claro que en el momento que lo pida nos sentamos a dialogar con toda cordialidad”.

Al senador que es padre de la gobernadora electa Evelyn Salgado se le indicó también que el obispo los ha llamado a que su actuar sea apegado al diálogo y los conminó a sentarse a dialogar con jefes del narcotráfico para poder establecer acuerdos de pacificación en Guerrero, a ellos respondió primeramente con muecas del rostro y finalmente indicó que no lo hará, que no está obligado a hacerlo y no es correcto hacerlo”.

En su diálogo con los trabajadores paristas Félix Salgado se comprometió a ayudarlos y garantizó que una vez que asuma el gobierno Norma Otilia Hernández los pagos llegarán de forma puntual porque ese es el compromiso de la cuarta transformación.