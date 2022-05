Deuda en Capach podría generar acción penal para ex alcalde capitalino

La millonaria deuda que el gobierno de Antonio Gaspar por no pagar la energía eléctrica que consumió la Comisión de Agua potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), podría tener implicaciones administrativas y penales, reveló el síndico Andrei Yasef Marmolejo Valle, quien en su carácter de apoderado legal del gobierno municipal será el encargado de llevar los procedimientos por la vía penal.

Marmolejo Valle señaló que la deuda que recibieron en la Capach es superior a los 84 millones de pesos y ha disminuido a los 77 millones por los abonos que han hecho y además de que el gobierno municipal se ha hecho responsable de la deuda a través de un convenio con la CFE y será pagada.

indicó que la anterior administración ha justificado en que no pago la energía eléctrica debido a la pandemia de Covid-19, pero se ha detectado que el adeudo se arrastra desde un año antes de la pandemia, “si el presidente municipal puso alguien al frente de la Capach en su momento pues hizo mal las cosas, son ellos los que tienen que contestar”.

Además, destacó que se está realizando una auditoria al interior de la Capach por el periodo que estuvo a cargo de la anterior administración ya que se tiene detalles en los que “no cuadran mucho los números”, una vez que este trabajo se haya concluido corresponderá a la presidenta municipal, en su calidad de presidenta del Consejo de Administración de Capach y al actual encargado de la Capach inicial la denuncia ante la Auditoria Superior del Estado (ASE) y ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además de que esta revisión de los recursos podría llevar a una situación en la que se hubieran malversado o desviado recursos que el municipio trasladó a esa paramunicipal y entonces ahí entraría la acción del síndico en su calidad de representante legal para interponer las denuncias de carácter penal que corresponda y se haría en contra de quien o quienes resulten responsables, y aunque no quiso decirlo directamente esto incluye al expresidente municipal Antonio Gaspar Beltrán quien fue el responsable del gobierno municipal y quien designó a los funcionarios que estuvieron a cargo de uso directo de los recursos.

cabe señalar que en los últimos días se ha iniciado una guerra mediática entre la actual y el ex presidente de Chilpancingo, luego de que se acusó al anterior de no entregar los uniformes de la policía que se compraron con ocho millones de pesos, y el edil respondió que fue la actual presidenta quien no quiso pagar un millón que faltaba para que se los entregaran.