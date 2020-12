Detonar la economía en la Costa Grande será prioridad: Añorve

Detonar la economía de la Región de la Costa Grande, será prioridad de su gobierno, dijo el senador de la República del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, a vecinos del municipio de Coyuca de Benítez.

A su llegada fue arropado por maestros, pescadores, productores y grupos de la sociedad civil, militantes del PRI, ex alcaldes, pescadores, ganaderos y campesinos de Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Técpan de Galeana y Petatlan.

Añorve Baños, ofreció impulsar acciones que beneficien a ganaderos, así como programas que permitan mejorar las producciones que hacen, quienes comercializan y trabajan el coco, mango, plátano, papaya y a pescadores de la región, ya que esto será un detonante para la economía de miles de familias.

Les expresó su agradecimiento a los transportistas de Acapulco, por su solidaridad y les reiteró que cuando sea gobernador, creará la Secretaria de Transporte y se atenderán sus justos reclamos; además, ofreció impulsar acciones que beneficien a ganaderos y programas que permitan mejorar la producción de este sector.

Pero también, impulsar la producción del coco, mango, plátano papaya y a los pescadores de la region, les dará apoyo para que puedan aprovechar los recursos del mar, actualmente desaprovechados.

A este encuentro asistieron Deysi Coria, ex alcaldesa de Benito Juárez, los ex alcaldes de Atoyac de Álvarez Javier Galeana, Damaso Pérez y Edy Tabares, Javier Escobar, ex alcalde de Coyuca de Benítez, Carmelo Díaz, Presidente del CDM del PRI en Atoyac, Rosita Pérez, ex candidata a diputada, Manolo Acosta, ex candidato a alcalde de Técpan, Celestino Bailón, ex diputado, Yosahandi Zambrano, dirigente Red de Jóvenes de Atoyác, Oswaldo Pino, Presidente de la Asociación Ganadera de Coyuca de Benitez, entre otros amigos más de la región.