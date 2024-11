Detienen en Querétaro a policía de Taxco implicada en secuestro

La Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Marisol “N”, una ex policía de Taxco acusada de secuestro, quien estaba prófuga en Querétaro. La detenida está relacionada con el delito de secuestro agravado y con ella, suman once los ex policías de ese pueblo mágico.

De acuerdo con la FGE, la detenida era una de las imputadas por su partición en el delito de desaparición forzada.

A raíz de estas mismas investigaciones dentro de la Policía Municipal, en agosto pasado se dio la detención de 10 policías.

En un comunicado se dio a conocer que Marisol “N” fue detenida en Querétaro, en un operativo en el que participó la Fiscalía de Querétaro.

Con esta detención, suman 11 los casos de policías detenidos; los primeros 10 ya fueron vinculados a proceso por delitos que tienen que ver con secuestro, trata de personas y desaparición forzada.

Estás detenciones se dan al mismo tiempo de un despliegue policial y militar en Taxco, donde han sido detenidos dos hijos del ex alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo.