Detectan 700 aviadores en la UAGro y ninguna sanción

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, reveló que detectaron en la nómina más de 300 aviadores en el sistema de becarios, también pagos dobles de 400 docentes, a pesar de ello, dijo que no se ha iniciado ningún procedimiento formal contra quienes han cometido este tipo de abusos que lesionan las arcas universitarias.

Saldaña Almazán participó este sábado en el evento conmemorativo del 63 aniversario de la masacre de 1960 en que al menos 20 personas fueron asesinadas por el ejército en la lucha con que se buscaba tener una institución educativa que formará a los hijos de las familias pobres y terminó con la desaparición de poderes en el estado y la fundación de la UAGro.

En su discurso el rector indicó que tan sólo el dar de baja a los becarios que no se encontraban generó un ahorro de un millón de pesos, el sistema de becarios es un esquema de contratación laboral en el que la Universidad no genera obligaciones patronales y los becarios no tiene más prestación que su salario quincenal, sin antigüedad laboral, ni seguridad social.

En teoría son recién egresados que prestan servicio social o prácticas profesionales y se les da una beca como compensación y oficialmente no son trabajadores aunque algunos de ellos acumulan hasta 15 años de antigüedad y siguen de becarios.

En el caso de los 400 pagos dobles se hicieron las retenciones salariales para que se inicie la normalización de los trabajadores que tiene tiempos completos y por algún motivo no están en sus actividades dentro de la Universidad, a pesar de ello se les mantiene el pago y se paga también a quien los está cubriendo, pro eso se paga doble.

Se le cuestionó al rector el hecho de que hasta el momento no existan denuncias formales o procesos de responsabilidad administrativa iniciados, cuando se tiene irregularidades que están costando millones a la Universidad. En respuesta dijo que se están documentando los hechos y en su momento se habrán de iniciar esos procesos, por el momento lo que importa es sanear las finanzas y que ya no se esté pagando doble.

Explicó que se analiza si hay responsabilidad de trabajadores en estos hechos, y se curó en salud, explicando que se fueron trabajadores de bajo nivel y no funcionarios quienes hicieron los movimientos para que se realizaran estas malas prácticas, pero ningún rector o ex rector podría estar involucrado en una situación anómala.

Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, en el evento conmemorativo del 63 aniversario de la masacre de 1960. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Agregó que hizo cambios en toda el área de nóminas y en la comisión Mixta porque ahí estaban los responsables de estas anomalías, pero a ninguno le ha fincado responsabilidad, incluso ninguno ha sido despedido de la UAGro, solamente se les cambio de adscripción.

Finalmente expresó que se han cruzado nóminas con el gobierno estatal y federal para detectar más anomalías de trabajadores que tienen plazas de tiempo completo y nos la están devengando.