Detecta ASF aviadores en la Secretaría de Salud Guerrero

La Auditoría Superior de la federación detectó que durante el ejercicio fiscal 2019, al menos 15 trabajadores de la Secretaría de Salud de Guerrero cobraron salarios sin tener el perfil profesional que se requiera para la plaza que utilizaron, también encontró a 4 trabajadores que estuvieron recibiendo sus salarios a pesar de contar con un permiso sin goce de sueldo.

De acuerdo con el reporte de auditoría de cumplimiento número 2019-A-12000-19-0812-2020 812-DS-GF, la Secretaría de Salud de Guerrero tendría que devolver cuatro y medio millones de pesos que corresponden a los salarios de este personal que se detectó en la Irregularidad.

El documento oficial no aporta detalles sobre los nombres de quienes fueron estas personas o qué tipo de encargos fueron los que desempeñaron, sin embargo es sabido que en la Secretaría de salud a muchas personas que tiene puestos administrativos s eles paga con plazas de médicos o enfermeras aún sin tener ese perfil profesional.

Los recursos de los que se pagó a estos trabajadores corresponde a las transferencias que se hacen a Guerrero como parte de lo que fue el Seguro Popular, mismos que se fiscalizaron durante el 2020 y los resultados se dieron a conocer al iniciar el mes de septiembre.

Durante el 2019 a Guerrero le fueron transferidos dos mil 45 millones de pesos del seguro popular, de estos la ASF determinó que se recuperarían 4 millones 556 mil 400 pesos por pagar a 15 trabajadores que no acreditaron el perfil con el que cobraron durante el ejercicio fiscal 2019, más los rendimientos financieros generados ese año que no fueron comprometidos, devengados ni pagados y por los generados de enero a marzo de 2020 que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

"La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de mil 35 millones 385 mil 700 pesos, que representó el 50.6 por ciento de los 2 mil 45 millones 878 mil 800 pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero, mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Guerrero; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable y de los que al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había devengado el 100 por ciento de los recursos transferidos".

El documento agrega que en el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en transferencias de recursos, destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Salud, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4 millones 556 mil 400 pesos.