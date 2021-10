Despreocupa a Guerrero alerta de viaje de Canadá

El Secretario de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas dijo que la alerta de viajero que emitió el gobierno de Canadá a sus ciudadanos ante el riesgo qué hay al viajar a 13 estados de México, entre ellos Acapulco, no preocupa y el turismo que viene sólo es para pasar la temporada de invierno durante dos o tres meses.

En entrevista, añadió que tampoco afecta el vuelo de la empresa aérea Air Transat, proveniente de Montreal-Acapulco que estará de Diciembre a Marzo, pues está el 70 por ciento vendido y se hará ese impulso adicional para llenar el resto de los asientos del avión.

La frecuencia del vuelo de la aerolínea Air Transat será semanal con una capacidad de 199 personas.

Aseguró que la alerta de viajero que emitió el gobierno de Estados Unidos es una actualización, porque ya ha estado desde hace un año y está afectando a 13 estados de la República, casi la mitad.

“Eres una alerta que solamente le está pegando el estado de Guerrero, al menos de los tres destinos más importantes tenemos dos que se salvan de ella pero hay 13 estados más como Chihuahua y Tamaulipas es todo el estado y no hay ni siquiera excepciones y Guanajuato esta en esta posición también”.

—¿Pero no afecta ?

— Pues no tenemos preocuparnos en el aspecto de que el vuelo comercial, el único que existe con la empresa Transat está vendido al 70 por ciento y todavía falta mes y medio para que empiece a operar, entonces no tenemos la seguridad…no es que no preocupe, es que tenemos el vuelo garantizado en un 70 por ciento.

Dijo que no habido cancelaciones y se hará lo necesario para que se garantice su venta al 100 por ciento. “no obstante la empresa transat estará acompañándonos para hacer una declaración en conjunto”.

Refirió que a raíz de esta alerta que emitió el gobierno canadiense, la Secretaría de turismo de Guerrero invitó a la empresa Air Transat para que venga a Acapulco y haga una declaración en conjunto con los empresarios que atienden esa cadena de valor.

Recordó qué el turismo canadiense que llega a los destinos turísticos del Estado es el que viene especialmente a pasar la temporada de invierno y se queda normalmente en residencia o hoteles.

Dijo que el vuelo Air Transat, es de temporada de dos meses y medio por lo que no representa una afectación a la economía.