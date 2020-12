Despidieron 11 funcionarios municipales que no aprobaron evaluación al desempeño

Once funcionarios del gobierno municipal de Chilpancingo fueron dados de baja en la nómina por el bajo rendimiento que tuvieron en el tiempo que lleva la presente administración, informó el coordinador general de gabinete, Mauro Sereno Tapia.

El funcionario dio a conocer que los 123 funcionarios que se integraron al trabajo del ayuntamiento con la llegada del actual alcalde Antonio Gaspar Beltrán, estaban advertido que su desempeño sería medido de manera periódica mediante una unidad específicamente creada para ello.

Además de que los 123 funcionarios entregaron en su momento sus renuncias con lo que aceptaron que podrían ser removidos del encargo en cualquier momento del trienio, ello con base a los indicadores de desempeño.

Sereno tapia indicó que ninguno de los funcionarios removidos forma parte del gabinete de primer nivel, sin embargo todos son del equipo de confianza que se integró al trabajo con el actual presidente Antonio Gaspar.

Señaló que los espacios que fueron desocupados por los once servidores públicos que fueron notificados que no es aceptable su evaluación de desempeño no serán utilizados por nuevos funcionarios pues se entrelaza con las medidas de austeridad que se han implementado para permitir ahorros en la administración.

"Sabemos que el gobierno municipal ha estado funcionando con serios problemas económicos, y esto nos permitirá tener algún ahorro que se canalizará a los gastos primarios del municipio".