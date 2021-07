Descontento de acapulqueños por deficientes servicios públicos

Tras reprochar que el gobierno municipal se ponga una venda en los ojos para no ver el repunte de la violencia en el puerto de Acapulco, el coordinador operativo de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Adrián Wences Carrasco, advirtió que esto acelera el descontento social y podría ser un detonante que dé pie a la ingobernabilidad.

En entrevista que ofreció en sus oficinas del partido naranja, luego de encabezar una reunión de trabajo con la estructura territorial de su instituto político, criticó que la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, en su discurso afirma que los homicidios dolosos y las extorsiones van a la baja, cuando hay otros datos más crudos. Policiaca Dos asesinados y tres lesionados tras hechos violentos en Atlixtac

De manera irónica, consideró que, pareciera que vive en otro planeta, de otra forma no se entiende como minimice el repunte de las muertes violentas, la quema de negocios y vehículos, así como el aumento en las cifras de extorsión y de personas desaparecidas, cuya mayoría no se denuncia y por eso no aparecen en los reportes de la Fiscalía General del Estado.

Esto sin poner sobre la mesa el asunto del desabasto de agua potable, que nunca pudo resolver en la administración de la alcaldesa Román Ocampo, toda vez, que las protestas y la paralización de la ciudad, es algo cotidiano y que será uno de los pendientes que le heredé a su compañera de partido, la presidenta municipal electa, Abelina López Rodríguez.

Wences Carrasco, en ese tenor, indicó que ha esto hay que añadir el pésimo servicio de recolección de basura, “es verdaderamente trágico, es un problema que se padece en todas las colonias de la ciudad y avenidas más importantes, en donde los cerros de desechos adornan el paisaje urbano, pero lo más lamentable es que nadie mueve un dedo”.

Punto y aparte merece el asunto de los baches, no es posible que no se pueda circular sin toparse con un hoyanco en plena costera Miguel Alemán, que decir del resto de las calles y avenidas del puerto, que están destrozadas y que por eso ha sido motivo de protestas de los ciudadanos.

“Se entiende que están más ocupados en hacer las maletas, porque ya se van y lo único que quieren es cerrar el capítulo de un gobierno fallido, que dejará muchos pendientes a su antecesora, quien en una franca autocrítica tendrá que decir el estado en el que le dejan la administración y darlos a conocer a la población, para que los valoren y no se vuelvan a equivocar”, apuntó.