Desconocen transportistas comunicado de la COPRISEG para evitar contagios

Trabajadores del volante afirman que nadie conoce el comunicado que emitió la Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG), para mitigar los contagios de Covid-19, por lo que prestan el servicio de transporte de manera normal.

El presidente de la Federación de Transporte Unido del Estado de Guerrero (TUDEG), Ulises Juárez Basilio, afirmó que hasta este jueves, no había brigadas de la delegación de Transportes, para notificarles sobre las medidas sanitarias que deben adoptar para evitar contagios del patógeno. Local Protestan trabajadores de Salud municipal por presunto brote de Covid-19

Como se informó oportunamente, la COPRISEG anunció que todo el transporte público deberá de sanitizar sus unidades, reducir en un 50 por ciento el número de pasajeros, garantizar una adecuada ventilación natural y usar el cubrebocas de manera obligatoria, ante el impacto de la tercera ola de contagios.

El líder transportista, Juárez Basilio, reprochó que no haya ninguna indicación por parte de la delegación de Transportes, cuando nuevamente se disparó la oleada de contagios de coronavirus, "tal pareciera que están más ocupados en preparar las maletas para irse".

Además, dijo que no pueden reducir el pasaje al 50 por ciento como lo instruye la COPRISEG, debido a que esto reduce sus ingresos y no sería redituable salir a cubrir sus rutas, porque tienen que sacar para la cuenta, cargar gasolina y llevar el sustento a sus familias.

"Si durante la primera oleada de contagios no recibimos ningún tipo de ayuda, ahora que el actual gobierno del estado está por terminar, menos nos van apoyar, así que tenemos que salir a rifárnosla, porque si no, no sacamos para el taco", apuntó.