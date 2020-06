Descartan riesgo de tsunami por sismo de 7.5 con epicentro en Crucecita, Oaxaca

El secretario de Protección Civil de Guerrero, Marco Cesar Mayares Salvador, descartó la posibilidad de la ocurrencia de un tsunami en las costas de la entidad, derivado del sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Crucecita, Oaxaca la mañana de este martes.

El funcionario estatal, participó en la conferencia por redes sociales que realizan autoridades locales para mantener a la población informada del número de contagios y defunciones por Covid-19. Local Sismo de 7.5 sacude costa del Pacífico

En su mensaje, Mayares Salvador pidió hacer caso omiso a falsa información y consultar las cuentas oficiales del gobierno del estado para tener conocimiento de los alertamientos de las autoridades.

“Referente al alertamiento de tsunami que emiten el centro de alertamiento de tsunami de la Secretaría de Marina se espera un ligero aumento de oleaje, no representa algún riesgo como tal, son más de 50 centímetros y que obviamente para la altura que tienen las costas del Estado de Guerrero, es muy poco perceptible, es decir no hay hasta el momento algún riesgo para las costas del Estado de Guerrero”, dijo.

Pidió a la población mantenerse alerta y atender las recomendaciones de las autoridades de PC estatal y municipales, para no hacer caso a falsa información que se difunda en redes sociales. “Repito es un alertameinto que no pasa d 50 centímetros y que en el estado de Guerrero por el momento no representa riesgo para la población”, concluyó.