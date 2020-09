Descarta Manuel Añorve solicitar licencia en el Senado de la República

Mi prioridad es subir a la tribuna del senado para que bajen el costo de la tarifa de la luz, que no le quiten 7 mil pesos al gobierno del estado y que no jueguen con la estabilidad social de Guerrero, dijo el senador de la República, Manuel Añorve Baños, quien descartó solicitar licencia para dejar su curul como lo solicitó su par de Morena, Félix Salgado Macedonio.

El legislador federal guerrerense en conferencia de prensa que ofreció después de hacer entrega de apoyos a los vecinos de la Unidad Habitacional del Fovissste, recordó que, en ocasiones anteriores declaró que tomará una decisión en el mes de diciembre o enero si participa en el proceso electoral de 2021. Estado Nuevo dirigente nacional de Morena saldrá de una encuesta: Gibran Ramírez

“Déjenme llegar a los villancicos, no tengo ninguna prisa, a la gente le vale sombrilla el proceso electoral, la gente no tiene empleo, no tiene para pagar la luz, está tratando de reactivarse, muchas familias no tienen empleo. El tema político nos interesa al círculo rojo, por lo pronto yo pienso llegar a las piñatas sin ningún problema”.

El legislador federal Añorve Baños, por lo tanto, indicó que en lo personal tiene en su agenda el seguir apoyando a Guerrero, a los guerrerenses y a los acapulqueños.

Por lo pronto, hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda, para que manden los recursos quincenalmente para el pago de los maestros que no están dentro del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), porque esta carga la dejan al erario del gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien no le corresponde.

Hasta este momento ha tenido que aportar 300 millones de pesos que no se los han regresado, que ha tenido que tomar de otros programas y eso debilita las finanzas públicas estatales, “voy a insistir para que se les pague a los maestros y administrativos, porque merecen que se les pague al cumplirse la quincena.