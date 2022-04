Desaparece Dirección de la Diversidad Sexual

El ayuntamiento de Chilpancingo desapareció oficialmente de su estructura la Dirección de la Diversidad Sexual, desde la que se venían atendiendo todos los temas que tiene que ver con la comunidad LGBTI+, también desapareció la Unidad de Género y la Unidad Especializada de atención a víctimas de la violencia, que atendía los temas que tiene que ver con las mujeres y la violencia hacia ese género.

En contraparte el gobierno municipal creó la Dirección de Vinculación y Atención a Asuntos Indígenas y Afromexicanos, pese a que en este municipio no se tiene presencia de grupos afros y de indígenas sólo una comunidad se asume como tal, que es la de El Calvario y una colonia, la Emperador Cuauhtémoc en la que se han asentado indígenas provenientes de otros municipios.

El acuerdo de cabildo que modifica el Bando de Policía y Buen Gobierno para que desaparezca la Secretaría de Desarrollo Social y en su lugar se cree la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social fue aprobado el pasado 23 de marzo en sesión plenaria de cabildo y entró en vigor a partir del día siguiente, sin embargo establece un plazo de 15 días para que se notifique a la Secretaría y se hagan las adecuaciones de personal e infraestructura necesarias para la entrada en vigor del acuerdo.

Cabe señalar que en el acuerdo de cabildo se establece una dirección de atención a grupos prioritarios que sería en la que se integren todas estas direcciones que desaparecieron.

Es un insulto a la comunidad LGBTI

El líder del colectivo Orgullo Guerrero, que agrupa miembros de la comunidad LGBTI+, Juan Carlos Salvador, quien se hace llamar Karola, indicó que la Dirección de la Diversidad Sexual fue un logro que se tuvo después de una lucha intensa que ha dado la comunidad y definitivamente no se podría pensar que la atención a este sector social se reduzca a la atención en una dirección de grupos prioritarios o vulnerables.

“Teníamos problemas para que atendieran cuando contábamos con una dirección, mucho menos seremos atendidos ahora que no hay un área específica”.

Lamentó que el regidor Samir Ávila Bonilla que llegó a cargo mediante la acción afirmativa en favor de esta comunidad haya aprobado este acuerdo.

“Es un descontento en verdad porque es un logro que se generó a través de tantos años de lucha, desgraciadamente las personas que llegan al poder en el municipio no saben el uso y la razón por la que se crean estas direcciones de la diversidad que son para luchar por un mejor estadio de vida, pero definitivamente no somos un grupo vulnerable, somos una comunidad que lucha por sus derechos y entre sus logros se encontraba esta oficina que hoy ya no aparece”.