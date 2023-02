Denuncian supuesta negligencia en el CRIG

Una persona enferma del síndrome de Guillain-Barré, denunció negligencia en la atención que brindan en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG), donde ha recibido discriminación y lo han tenido por varios días esperando y no se le asigna un espacio para recibir terapias de rehabilitación.

Moisés Cortés Avendaño, relató que hace aproximadamente seis meses que fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, mismo que le debilitó las articulaciones y le paralizó la mitad del cuerpo, por ello ha buscado atención en el hospital general donde fue atendido y poco a poco ha recuperado parte de su movilidad, sin embargo, en el nosocomio le recomendar buscar una atención de rehabilitación en el CRIG que es donde tiene los especialistas y aparatos dedicados para este padecimiento.

Al acudir a este centro la atención ha sido por demás criticable, no hay quién te diga cómo es el procedimiento para poder acceder a las rehabilitaciones y si preguntas en las ventanillas sólo te dicen “eso no me compete aquí” y de ahí hay que ir con las dificultades para moverse a buscar en otro lado.

El arquitecto de profesión que por el momento está imposibilitado para realizar trabajo, señaló que finalmente llegó al sitio donde le programarían la cita para que un médico especialista le haga una valoración del estado de su enfermedad y así poder aprobar que sea recibido en la terapia física, lo malo es que esa cita será hasta el mes de junio.

“Lamentablemente quienes requerimos una terapia física la necesitamos lo más pronto posible pues el tiempo que pase antes de recibirla podía ser la diferencia entre reponerme bien o quedar en la condición que actualmente tengo con mucha dificultad de movimiento”.

Como ciudadano estoy acudiendo a solicitar atención en una institución que está dedicada a atender este tipo de problemas, pero no se me hace justo que esperar casi medio año para poder recibir una valoración, “nos están condenando a los enfermos a no mejorar”.

Ante la situación pidió el apoyo de la gobernadora, del senador Félix Salgado o cualquier otra persona que tenga posibilidad de apoyarlo para que la cita con el doctor que hace las evaluaciones lo pueda ver en menos tiempo, pues estableció que incluso trató de entrevistarse con el director del DIF, pero estuvo mas de cuatro horas sentado en la antesala y jamás le permitieron hablar con él.