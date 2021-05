Denuncian que hacen falta sub especialistas en IMSS Zihuatanejo

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zihuatanejo dieron a conocer que en la clínica hacen falta por cubrirse varias sub especialidades, lo que los ha orillado a trasladarse hasta Acapulco y Chilpancingo para recibir la atención.

De acuerdo con la información recabada, las sub especialidades que no existen en el municipio son: alergólogo, cardiólogo, nefrólogo, neurólogo, entre otras que sí hay en Acapulco y Chilpancingo.

Según declaraciones anteriores del ex Director del IMSS Zihuatanejo, Jorge Velázquez, el problema no es tanto que no haya vacantes, sino que no hay doctores especialistas que quieran trasladarse a trabajar en la clínica.

Actualmente en el centro médico hay especialistas en pediatría, traumatología, ginecología, otorrinolaringólogo, urgenciólogos, internistas y de medicina familiar.

Según los derechohabientes, anteriormente no había médicos internistas, únicamente uno cubría los fines de semana, sin embargo, a partir del año pasado se cubrió esa necesidad.

Respecto al espacio para recibir y atender pacientes, actualmente el área de COVID-19 cuenta con 12 camas, en la zona de hospitalización hay otras 12, y en urgencias es el mismo número.

Cabe aclarar que no se pudo obtener la versión o declaración oficial, ya que él área de Comunicación Social del IMSS Estatal, refirió que para obtener la entrevista en cuestión, era necesario hacer una solicitud por escrito, presentar las preguntas o temas de interés y esperar a que la sede nacional decidiera si autorizaba o no brindar la información.