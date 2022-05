Denuncian privatización de accesos en Barra de Potosí

Integrantes del Comité Vecinal de Fraccionamientos en Barra de Potosí, denunciaron el cierre de accesos públicos a este balneario natural del municipio de Petatlán, por lo que piden la intervención de las autoridades estatales y federales.

A decir de los denunciantes, esta obstrucción ha sido orquestada por particulares y agregaron que están inconformes por la falta de vigilancia y supervisión sobre la compra de terrenos y permisos de construcción a quienes han adquirido lotes con frente de playa.

En un comunicado lo vecinos indicaron que no hay respeto por los espacios públicos a pesar que la ley establece que no deben privatizarse las playas y sus accesos, pues son patrimonio público y no de unos cuantos.

“Han privado de manera ilegal e impune al resto de los habitantes, pescadores y de quienes visitan este hermoso destino turístico, joya de Petatlán”, apunta la misiva.

El Comité Vecinal añadió que actualmente la población en general sólo puede entrar a la playa a través de las enramadas pero sólo permiten acceso de manera intermitente, afectando así la afluencia de turismo y la derrama económica que representan.

Estos accesos públicos que reclaman los habitantes figuran en el plano ejidal de la región, sin embargo, las autoridades dicen desconocerlo.

El problema arrastra desde el año 2015, han buscado acercamiento incluso con la Semarnat pero no han obtenido respuesta.