Denuncian nuevo ataque armado en la comunidad de Tula, en Chilapa

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunció que este domingo por la tarde, la comunidad de Tula, perteneciente al municipio de Chilapa, se registró un nuevo ataque armado presuntamente por integrantes de un grupo delictivo que opera en la región.

En un comunicado de prensa, la organización indígena, indicó que, el grupo paramilitar "dispararon contra la población civil, afortunadamente no hay víctimas de esta nueva balacera, pero sin embargo, esta esa continuidad de terror que este grupo criminal, impo Estado Pobladores de Chilapa bloquean la carretera ante amenaza de presunto grupo delictivo ne a nuestras comunidades Nahua".

"Somos los pueblos, Na savi, Me pháá, Ñamnkue, Nahua, Afromexicsno y Mestizo del estado de Guerrero, estamos nuevamente levantando nuestra voz con rabia y dolor, porque la tarde de este 24 de enero de 2021, nuevamente fue atacada la comunidad Nahua de Tula, Guerrero "se leyó en el texto.

De acuerdo con la misiva, este nuevo ataque se suma a los 9, registrados desde el 23 de junio, el 20 de julio, 26 de diciembre y 27 de diciembre del 2019. Luego el 01 de enero, 10 de febrero, 12 de febrero y el 11 y 12 de julio del 2020.

La CIPOG-EZ responsabilizó, a los tres órdenes de gobierno por continuar con "una política permisiva que brinda impunidad a los grupos criminales para atacarnos de la misma forma que lo hacen con nuestros hermanos zapatos tas en Chiapas donde sabemos que desde el 18 de enero pasado, también les están disparando los paramilitares".

La organización reprochó en la misiva, que en Chiapas como en Guerrero, continúan el silencio de los gobiernos, locales, estatales y federales, y señaló que, "En Guerrero dicen, no es que es porque el PRI gobierno estatal y es complicado y no sé qué mas pretextos. Y en Chiapas puro Morena y pasa lo mismo. En malos gobiernos se echan la bolita unos a otros y nadie hace nada, y no llega la justicia y nos siguen atacando con impunidad ".

Manifestaron que seguirán con "resistencia" y que la organización, exigirá "justicia, democracia y paz" para los pueblos en Guerrero.