Denuncian burócratas Covid en dependencias

Trabajadores de diversas oficinas del Gobierno del Estado denunciaron a través de redes sociales el incremento significativo de casos por Covid entre funcionarios y empleados.

Ayer se informó de 585 nuevos casos, al pasar de mil 480 a 2 mil 16 en las últimas 24 horas. Pese a ello, a mediodía, en conferencia de prensa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que por el momento no se contempla un cierre masivo de oficinas, sino solamente reforzar las medidas sanitarias.

Lee también: Registra Guerrero la tasa más alta de contagios

En redes sociales, trabajadores de diversas áreas del Gobierno del Estado denunciaron un significativo incremento de casos.

En la Secretaría de la Contraloría “van más de 20 casos, desde el lunes están haciendo pruebas en el Palacio y salen de 4 a 5 compañeros positivos diarios", informó un trabajador.

El secretario, Eduardo Loría Casanova, confirmó que dio positivo pero dijo no tener la cifra exacta de cuántos trabajadores más hay contagiados.

Otra fuente aseguró que “Subsecretaría de Planeación Educativa, hoy (miércoles 12) cerró por casos positivos”, sin precisar números, aunque reconociendo que “son varios compañeros”.

Estado El lunes arranca refuerzo para docentes

"En Protección Civil del Estado están igual, van alrededor de 10 casos desde el lunes", reveló otro trabajador de la dependencia.

Los trabajadores señalaron que, a pesar de tener síntomas claros de Covid como fiebre, tos intensa, estornudos o catarro, tienen que ir a laborar pues el único justificante válido es un resultado positivo al virus.

“Con fiebre y tos tuve que ir a trabajar porque no me dejaron faltar, me hice la prueba el jueves (pasado) y salió negativo. Me la volví a hacer ayer (el martes) y ya salí positivo y hasta entonces me mandaron a mi casa, así que estuve contagiado tres días en la oficina”, reveló un trabajador.