Declinan candidatos de Movimiento Ciudadano a tres semanas de la elección

A tres semanas de concluir el proceso electoral, candidatos a la alcaldía y diputación local están declinando y abandonado el partido Movimiento Ciudadano (MC) pues argumentaron que no son respaldados por la dirigencia estatal ni con recursos, estructura y sólo se han encontrado conflictos internos.

Sin embargo, para el dirigente estatal de este Instituto Político, Adrián Wences Carrasco consideró que las renuncias a medio proceso electoral, es parte de la naturaleza de cualquier elección. Estado Movimiento Ciudadano participará con planillas completas en 42 ayuntamientos

La candidata a la alcaldía por MC en el municipio de Iguala, Fernanda Palacios renunció a la contienda electoral y fue sustituida por Karen Serrano Toledo.

Fernanda Palacios, argumentó que tomó la decisión de renunciar a la candidatura por el municipio de Iguala, a pesar de haber ratificado su participación ante el IEPC-Guerrero, por conflictos internos que se dieron en el interior del partido.

“Gracias pero No Voy con Movimiento Ciudadano”, dijo Fernanda Palacios, quien agrego que un Movimiento no debe de girar sólo alrededor de una persona, “la honestidad ante todo, impulsar no es lo mismo que utilizar”.

En este sentido, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano minimizó el hecho, y señaló que Fernanda Palacio no era militante de este partido y aseguró que no hubo una declinación y fue sustituida a tiempo por Karen Serrano.

En el distrito 7 local por Acapulco, en medio del proceso electoral también declinó el candidato a diputado Alfonso Gutiérrez y se unió a la campaña de Ricardo Astudillo, hijo del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Alfonso Gutiérrez fue sustituido por Alejandro Castillo Cebrero y para el líder estatal del partido, el suplente tiene un gran arraigo en ese distrito, “ creemos que podemos sacar adelante la elección para la diputación local del distrito 7 de Acapulco”.

Dijo que la declinación de Alfonso Gutiérrez no fue una sorpresa pues ya había platicado su deseo de no participar con Movimiento Ciudadano.

Wences Carrasco, aseguró que desconoce el porqué renunciaron al partido porque no les dicen y consideró como lamentable, que Alfonso Gutiérrez se haya dejado convencer con dinero o dádiva con algún ofrecimiento que lo necesita.

Antes de concluir el proceso electoral, no descartó que vayan a seguir dándose este tipo de fenómenos de las renuncias al partido y las declinaciones, “porque es parte de la naturaleza de cualquier elección”.