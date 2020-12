Declina Arturo Martínez Núñez a favor de Pablo Amilcar Sandobal

La lista de aspirantes a la gubernatura del estado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se redujo de 18 a 17, al declinar Arturo Martínez Núñez a favor de Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros.

El anunció lo realizó en conferencia de prensa, en donde el diputado integrante del grupo parlamentario de Morena, Martínez Núñez ante la presencia del ex delegado federal en Guerrero, Sandoval Ballesteros, explicó que es "para fortalecer la unidad de a de veras y la Cuarta Transformación".

Indicó que después de dialogar y de encontrar las coincidencias, tomó la determinación de sumarse al proyecto de Pablo Sandoval, por lo que declinó a su aspiración e incorporar a toda su estructura a este gran movimiento de transformación.

El legislador, Martínez Núñez, aclaró que se trata de una decisión responsable de detener su aspiración, que si es una declinación y que no lo hace porque Pablo le haya ofrecido algo "no me puede ofrecer algo que no tiene".

Hizo un llamado a todos los que están por la Cuarta Transformación a que también hagan suyo este gran proyecto y justificó que declinó por él, porque fue el único que retomó su anteproyecto y porque además es quien encabeza las encuestas.

Por su parte, el ex delegado federal, Pablo Amilcar Sandoval, dijo que agradecía la suma a su proyecto de Arturo Martínez, porque es un momento de cambio y se pronunció en contra del golpeteo, pues su compromiso es con la unidad.

Asimismo, aclaró, que en el supuesto de que la dirigencia nacional de Morena, determine que la candidatura será por generó, aseguró que no dudará en alzar la mano a la mujer que resulte electa candidata a la gubernatura del estado.