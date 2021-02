Decisión de Morena un acto de justicia para las mujeres, considera Xavier Ignacio Olea

El ex titular de la Fiscalía General del Estado, Xavier Ignacio Olea Peláez, consideró como un acto de “justicia” para las mujeres de México, el fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que resolvió por unanimidad retirar la candidatura a gobernador de Guerrero al senador con licencia Félix Salgado Macedonio.

En entrevista telefónica, Olea Peláez quién denunció el acto de presunta violación cometido por el ex alcalde de Acapulco en contra de una trabajadora de un periódico local, consideró que el siguiente paso a seguir debe ser emitir la orden de aprehensión correspondiente por este delito. Estado Morena retira candidatura de Félix Salgado tras acusaciones de abuso sexual

El abogado penalista, estimó que una vez emitida la orden de captura, se tendría que proceder con el desafuero para poder detener a Salgado Macedonio, pues consideró que “están todos los elementos en las carpetas de investigación y cuando menos la última por el momento debe ser ejercitada la acción penal en contra de este sujeto”

¿Que opina de la determinación de la Comisión de Honor de Morena?

-Primero, va por las mujeres violadas, por este deleznable sujeto y por todas las mujeres abusadas sexualmente en México. Va por México y va por Guerrero.

Estimó que una vez concluida la determinación de Morena, este partido debe llevar a un aspirante que tenga “calidad moral suficiente” para que pueda participar en las elecciones de junio próximo.

Consultado respecto a si en honor al agravio que se ha denunciado de supuestos abusos que le achacan a Salgado Macedonio, dijo que esa decisión corresponderá al partido. “Pero ya serán los dirigentes y el grueso de los morenistas que decidan, yo no soy morenista, no me puedo meter en las decisiones de un partido político”.

“Yo hice como abogado lo que creí a partir del 30 de diciembre del año pasado y creo fervientemente que esa persona no podía llegar a ser gobernador de Guerrero”, mencionó.

¿Qué representa el fallo?

-Es un acto de justicia para las mujeres y es un acto de justicia en contra de la impunidad.

¿Qué debe seguir?

-Yo creo que se debe, repito, están todos los elementos en las carpetas de investigación y cuando menos la última por el momento debe ser ejercitada la acción penal contra este sujeto, y en su momento, primero tiene que haber una orden de aprehensión, tiene fuero constitucional, entonces no se le puede tocar, de tal suerte que tiene que venir el desafuero.

Cuestionado sobre lo dicho por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador con relación a romper el pacto patriarcal, prefirió omitir comentarios y señaló que “el presidente es una institución, hay que respetarla, pero yo creo que Morena debe seguir evidentemente y lo va a hacer, en la contienda con un candidato o candidata diferente”.