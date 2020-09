Damnificados de Petatlán dispuestos a ser reubicados

A casi un mes de la devastación ocasionada por la tormenta tropical "Hernán", damnificados de la colonia Esmeralda hicieron un llamado al gobierno federal para que les brinden una alternativa de vivienda más segura; afirmaron que a diferencia de otros habitantes, ellos no planean vender o rentar las casas que puedan entregarles las autoridades, lo único que quieren es ya no vivir con incertidumbre.

La vecina Betsy Ortíz, comentó que las autoridades argumentan que hace siete años muchas personas fueron reubicadas a zonas más seguras y que no lo aprovecharon, por lo que en esta ocasión no sería lo mismo; no obstante, la damnificada dijo que deben hacer una revisión porque no todos fueron beneficiados en esa ocasión y que hay personas como ella que sí están dispuestas a moverse de lugar y que deberían tomar eso en cuenta.

Los hogares situados a orilla del río tuvieron pérdida total, desde enseres domésticos hasta la vivienda en toda su estructura; con recursos propios y con ayuda de familiares poco a poco adquieren material para tratar de reconstruir su hogar en el mismo lugar, a pesar de saber que están en riesgo, sin embargo, afirmaron que ante el olvido del gobierno federal, no tienen de otra.

Por su parte la vecina Daniela Solís, detalló que de estar dentro de sus posibilidades ellos ya se hubieran movido desde hace mucho pero lamentablemente no cuentan con los recursos económicos necesarios para hacerlo; dijo que en esta tormenta, su esposo perdió todo su equipo de trabajo y ahora él y ella están si poder laborar, con incertidumbre diariamente de saber si van a poder comer.

Betsy Ortíz precisó que sólo recibieron ayuda del gobierno del estado, una cantidad de 4 mil pesos, así como despensas, cobertores y cochonetas, pero del gobierno federal, llos representantes en el estado ni siquiera se han parado en el lugar para saber como están.