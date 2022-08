Damnificados de Ingrid y Manuel sin ningún apoyo gubernamental

A casi nueve años de que las tormentas Ingrid y Manuel destruyera sus viviendas en la comunidad de Chicahuales, perteneciente al municipio de Chilpancingo, 244 familias permanecen habitando improvisados campamentos en un terreno que legalmente pertenece al ejido de Santiago Tlacotepec, debido a que el estado no ha cumplido con los procesos de reconstrucción.

Ruperto Moreno Adame y Rafael López Sánchez, quienes son comisario y representante de bienes comunales de Chicahuales, indicaron que hay mucha preocupación porque cerca de la mitad de los pobladores regresaron al pueblo a vivir pese a que hay un dictamen de riesgo emitido por Protección Civil y que alerta de que no es seguro vivir en esa población.

La decisión de regresar al pueblo es porque las autoridades no han dado seguimiento a la situación y los dejaron abandonados a su suerte tras el paso de las tormentas, "fueron a vernos, y nos entregaron un folio del censo, aquí los tenemos pero hasta el momento no hay ningún seguimiento, no llegó ningún apoyo y como hemos podido construimos casas de madera y en ellas nos resguardamos".

Mencionaron que han enviado escritos a la Sedatu, a la gobernadora, a la presidenta municipal y a todos los funcionarios que podrían intervenir para que se atendiera su situación, pero todo ha sido gritos en el desierto pues nadie los escucha y mucho menos los atiende.

Local Cantaluna tendrá en 2 meses resultados de dictamen

Insistió en que hay temor de que pueda ocurrir una desgracia con los pobladores que decidieron regresar al pueblo en la parte baja, donde podría haber un accidente que dañara a sus vecinos y eso sin lugar a dudas que generaría que se bajara todo el pueblo a manifestarse en contra de las autoridades.

En total el pueblo tiene 244 familias y un total de mil 100 habitantes, que son los mismos que tiene que reubicarse, "Santiago Tlacotepec ya hizo la donación del terreno a favor del ayuntamiento, ahora se requiere que se hagan las gestiones, para que se entregue la tierra de manera legal a las familias y así se puedan edificar las viviendas, de lo contrario seguiremos viviendo en la incertidumbre y no podemos hacer nada ya que es un terreno ajeno".