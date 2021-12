Da IEPC plazo para registro de partidos políticos locales

El Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) anunció que tienen de plazo en un mes los ciudadanos que pretenden constituirse como partidos políticos locales.

De acuerdo con la convocatoria, será del primero al 31 de enero que podrían presentar su manifestación de intención dirigida a la presidencia del Consejo General del IEPCGRO.

Se describe que una vez que se haya presentado la manifestación de intención, la Secretaría Ejecutiva verificará dentro de las 24 horas siguientes, que se encuentra integrada conforme a lo que establece la convocatoria.

De encontrarse errores u omisiones se requerirá para que, dentro del plazo improrrogable de 3 días, subsane los errores u omisiones y manif i este lo que a su derecho convenga , se precisó.

Asimismo, se indicó que no se recibió respuesta al requerimiento dentro del plazo señalado, o no se remita la documentación o información solicitada, la manifestación de intención se tendrá por no presentada.

Pero si se cumplen con todos los requisitos, y en caso de que la manifestación de intención se resuelva en sentido positivo, se ordenará la expedición de la constancia de aspirante a partido político local.