Culpa Félix Salgado a Carlos Salinas del retiro de su candidatura

El depuesto candidato del partido Morena por el gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio confirmó que hasta el momento no le han notificado la resolución del Instituto Nacional Electoral con el que se confirmó su revocación del registro, y culpó al ex presidente Carlos Salinas de Gortari de ser quien ha promovido todos los recursos en su contra.

Salgado Macedonio de paso en Chilpancingo rumbo a la ciudad de Iguala, estableció que sólo un personaje con ese poder y grado de maldad puede manipular las instituciones como lo han hecho en su contra. Local El INE continúa sin notificar resolución a Morena: Marcial Rodríguez

Resaltó que Morena no registró precandidaturas en todo el país y sólo a él ý a su homólogo de Michoacán se le inició un proceso de manera oficiosa, es decir sin que haya nadie que interponga la denuncia, el INE procedió en su contra.

Recordó que siendo senador de la república en su último Informe de Salinas el colocó una manta en la que decía “Salinas Miente”, además indicó que públicamente lo ha señalado de ser el responsable del asesinato de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, “No somos amigos, somos enemigos, por eso él está tomando revancha y manipulando las instituciones”.

Calificó al ex presidente de ser quien dirige la “mafia del Poder”, pero indicó no tener temor de él y dijo que seguirá adelante en esta lucha en la que partido Morena no tiene un plan B, el será el candidato o no habrá uno.

Agregó que el partido ha determinado no registrar un sustituto hasta que el Tribunal Electoral del poder Judicial federal resuelva la impugnación y en confió en que habrán de devolverle el derecho de participar.

Finalmente en tono irónico agradeció al INE por la excelente campaña gratuita que le ha dado pues a pesar de estar con los brazos atados, en este momento es el candidato más popular del país y se encuentra en franco crecimiento.