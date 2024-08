Culpa Chilpancingo al Gobierno Estatal por socavones en colonias

Los socavones que se formaron en las colonias San Rafael Norte y Salubridad son responsabilidad del Gobierno del Estado que realizó obras mal ejecutadas y al poco tiempo están generando serios problemas y riesgo para la población, señaló el coordinador de Protección civil del municipio de Chilpancingo, Sergio del Moral Benítez.

En el caso de la colonia San Rafael Norte donde los vecinos denunciaron el colapso de su calle principal y mostraron la enorme oquedad que se tiene bajo el pavimento, lo que genera un latente riesgo para automóviles y transeúntes que pasan todos los días por esta calle que es el único acceso a por lo menos 10 colonias de la zona norponiente de Chilpancingo.

Al respecto el coordinador de Protección Civil Municipal estableció que la pavimentación de esta calle la realizó el gobierno del estado y encontraron que bajo el pavimento hay costales de tierra porque con ellos compactaron antes de poner el concreto, y eso estuvo muy mal hecho.

También confirmó que un foso de visita que dejaron abierto en sistemas de cableado subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad ayudo a qué se afectara en poco tiempo esta calle y ya se les pidió que acudieran a repararlo.

“Le hemos pedido a los colonos dirigir al gobierno del estado sus peticiones para que revisen la obra que ellos realizaron, mientras tanto nosotros nos mantenemos con una vigilancia permanente de esta afectación, también ya entregamos al área de obras públicas el diagnostico de lo que encontramos para que lo considere”, señaló el funcionario.

La colonia San Rafael Norte es de las que han sido afectadas por una falla geológica o deslizamiento de ladera. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Colonia Salubridad

En el caso de la colonia Salubridad, el socavón se produjo en la calle Julián Blanco, por donde pasa la barranca de Ocotepec y fue embovedada por la Capaseg, ahí se detectó que los muros de la bóveda presentan fisuras, y que el material de relleno que se utilizó para compactar los costados no fue material enriquecido y no se le colocó la malla elecrosoldada, y no se colocó el concreto hidráulico para completar el pavimento hasta la orilla de la calle.

Explicó que son un metro y 60 centímetros de toda la calle que la Capaseg dejó sin colocar el concreto y por ello el agua se llevó todo el relleno de tierra que pusieron, “que insistió ni siquiera fue material enriquecido”.

En este sitio hace una semana un carro se hundió en el socavón, personal de protección civil informó de ello a la Capaseg y la empresa en este momento ya se encuentra trabajando para corregir sus fallas, pero estableció que hay graves problemas incluso en las paredes de la bóveda que presentan agrietamientos y podrían colapsarse.

Vecinos colocan costales de arena y cadenas para evitar el acceso de unidades ante el grave daño que tiene la calle por los socavones. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Colonia 10 de abril

En el caso de la colonia 10 de abril el socavón se generó por el colapso de un muro de contención que dañó parte del pavimento y dejó la calle que es el acceso de al menos cinco colonias completamente intransitable, en este caso el funcionario no pudo culpar al gobierno del estado y estableció que le entregó una ficha técnica a la secretaría de Obras para que revise el tema.