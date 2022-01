Crisis en Salud Guerrero, sin laboratorios, material e insumos al 27%

La líder del Sindicato de Trabajadores de Salud en Guerrero, Beatriz Vélez Núñez denunció que ningún laboratorio de los hospitales del sector funciona y que la cobertura de medicamentos e insumos está en un 27 por ciento e incluso en lugares como el hospital general de Chilpancingo no hay ni cubrebocas.

En entrevista, Vélez Núñez exigió al secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela “una disculpa” a los trabajadores del sector a quienes responsabilizó por la falta de medicamentos e insumos y señaló que si tiene pruebas las presente junto con las denuncias correspondientes.

En cambio, pidió a los gobiernos federal y estatal acelerar la entrega de medicamentos e insumos porque actualmente los hospitales de Guerrero no tienen el material suficiente para enfrentar esta nueva ola de Covid.

Señaló que Guerrero había mantenido, hasta hace un par de años, un alcance de 66 por ciento en la cobertura de medicamentos e insumos, sin embargo, a partir de la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) cayó al 18 por ciento y tras la llegada de Evelyn Salgado Pineda y la entrega de insumos de emergencia subió a un 27 por ciento.

“Hace falta mucho material y mucho medicamento y eso lo padece la ciudadanía”, señaló.

Otro caso delicado que reveló Vélez Núñez es de los laboratorios de los hospitales del sector salud que no funcionan desde que inició el año porque la nueva empresa que ganó la licitación no ha demostrado la capacidad para cumplir con el compromiso.

Esto ha provocado que muchas cirugías y tratamientos de emergencia se suspendan porque ahora se tienen que hacer los análisis químicos en laboratorios privados.

“La empresa que daba el servicio ya se llevo las cosas y la nueva no sabe y no se da abasto. Si ustedes van a los hospitales no hay servicio. Es un conflicto terrible que nunca habíamos visto”.

- ¿Está preparado el sector Salud de Guerrero para enfrentar esta nueva ola de covid?

- El personal de Salud está preparado desde el primer momento. Lamentablemente hemos perdido a 147 compañeros a causa del covid, pero en términos de insumos no estamos preparados.

Citó el caso del hospital general de Chilpancingo donde el personal ha denunciado que no hay ni cubrebocas y que quienes tenían que usar uno debía comprarlo por su cuenta.