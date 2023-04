Crece inseguridad en la capital, alerta empresario

El asesinato de una persona en pleno centro de la ciudad, frente a muchas personas y con total impunidad advierte que se avecina una situación extremadamente difícil para el sector económico de la capital, señaló el empresario Adrián Alarcón, quien asegura que el crecimiento de la violencia viene presentando el mismo patrón que se tuvo hace algunos años.

“Como ya lo habíamos advertido el problema de inseguridad inicia en las colonias de la periferia, y poco a poco se va acercando a la zona céntrica, hoy ya los delincuentes caminan con total impunidad, pueden cometer fechorías a plena luz del día sin que haya nadie que les haga frente.

Indicó que lo que sigue se vislumbra como agresiones al sector económico, que se agudicen temas de extorsión, cobros de piso, atentados, secuestros y otros delitos, que serán muy complicados porque al tema de la inseguridad se aumenta el asunto de la falta de dinero circulante, que ya se hizo un tema permanente.

“En Chilpancingo y en todo Guerrero no hay obras de gran impacto, no hay obras del gobierno y mucho menos de la iniciativa privada que no se va a atrever a invertir en una ciudad asediada por el crimen”.

El empresario indicó que la situación es complicada porque si se atenta contra el sector económico se va a colapsar porque no hay dinero para pagar extorsiones, no hay trabajo, no hay forma de aguantar una embestida como la que se tuvo hace algunos años.

Resaltó que en Chilpancingo la seguridad es una responsabilidad compartida entre el gobierno del estado y del municipio por ser este lugar donde se asientan los poderes, pero además la ley los obliga a mantener una coordinación con los tres niveles de gobierno, para garantizar el bienestar de todo el pueblo pero es algo que no hacen.

Nos anuncian refuerzos con cientos de guardia Nacional, pero es pura faramalla, es puro show que hacen recorriendo las calles pero no ayudan en nada, los crímenes se siguen registrando y con total impunidad.

Finalmente el empresario expresó que como sociedad civil seguirán atentos a cualquier intento de coordinación a la que los inviten a participar, como se hizo en otros gobiernos y fue que se lograron resultados positivos, “nosotros siempre le hemos tomado la palabra cuando dicen que la seguridad es una responsabilidad de todos, y les decimos, si es de todos pero de manera coordinada no cada quien por su lado”.