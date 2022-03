Crece el desabasto de agua potable en Chilpancingo

Vecinos del Barrio de San Antonio bloquearon el cruce de la avenida 5 de Febrero con la calle Niños Héroes, para exigir al gobierno municipal que cumpla el compromiso que hizo la semana pasada de enviarles agua entubada, pues durante el fin de semana cayó un poco, pero sin presión y no lograron llenar ni siquiera un tinaco.

Abelardo Abarca Trujillo, quien es parte del comité de desarrollo del barrio, indicó que la semana pasada realizaron un bloqueo para demandar abasto de agua, entonces fueron atendidos por un funcionario de la paramunicipal que se comprometió a que el fin de semana se abastecería a todo el barrio.

Reconoció que se tenía más de un mes sin dotarlos del servicio y por ello se les enviaría el agua y se mantendría el servicio hasta que todos hubieran llenado sus depósitos, pero sólo en las calles Mina y Zaragoza el abasto fue suficiente con presión en las demás calles el agua llegó “como canción de cri crí, un chorrito, nomás que este no se hace grandote, siempre está chiquito”.

Los quejosos indicaron que se mantendrán bloqueando vialidades hasta que el agua llegue con presión a sus hogares, pues la semana pasada accedieron a quitarse con el compromiso de que el fin de semana les dotarían de agua y fueron engañados, “hoy ya no tendrán pretexto nos envían el agua bien o las calles seguirán bloqueadas”.

Otro bloqueo

Otro grupo de vecinos inconformes por la falta de agua se manifestó en el viejo libramiento a Tixtla a la altura del cuartel de la policía, ahí fueron familias que habitan la colonia Moctezuma quienes exigieron tener servicio de agua.

Denunciaron que hace más de dos meses que no les dotan del vital líquido a pesar de tener sus recibos pagados, “sabemos que en Chilpancingo no hay posibilidad de tener agua todos los días, sin embargo dos meses sin agua es un absurdo que no debe ocurrir”, señaló uno de los manifestantes.