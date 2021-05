Crean coordinación intersecretarial para erradicar venta de niñas en la Montaña

Autoridades de los tres órdenes de gobierno, conformaron una coordinación intersecretarial para “erradicar” la venta de niñas o de matrimonios arreglados de menores de edad en la región de la Montaña de Guerrero atribuida a una práctica ancestral de "usos y costumbres".

En esta región de la entidad, por décadas, las menores de edad han sido vendidas por sus padres, principalmente indígenas de escasos recursos, a cambio de ganado, cervezas o dinero.

El gobernador Héctor Astudillo Flores, adelantó que en lo que resta de su gobierno, pedirá al DIF estatal y a este grupo intersecretarial de los tres niveles de gobierno, donde participa personal de la Secretaria de Gobernación federal, hacer una evaluación mensual luego de repartirse el territorio para analizar los avances que se tendrán en busca de frenar esta práctica.

Durante su mensaje desde el instituto tecnológico de la Montaña, donde se hizo el corte del número de casos de Covid-19 que se tienen en el Estado, Astudillo Flores señaló que hablar de este tema “no es grato”, pero se tiene que abordar con responsabilidad porque es un acto “reprobable”.

“Yo le voy a pedir al DIF y a este grupo intersecretarial que en los meses que nos hacen falta para concluir nuestra gestión como responsable del poder ejecutivo, estemos en una reunión intersecretarial, vamos a repartir el territorio para hacer una gran difusión de cómo erradicar o cómo avanzar en la erradicación de este acto tan reprobable de la venta de las niñas que es un asunto que no nos gusta, no es grato hablar de el, pero tenemos que abordarlo con una gran objetividad y tenemos que abordarlo con el ánimo de cómo disminuirlo, no solamente mencionarlo porque no es una asunto de alegría, es un asunto que da pena”, abundó.

Para abordar el tema, dijo, convocaron a varias presidentas y presidentes municipales de la Montaña en Tlapa para darle seguimiento a una serie de compromisos que se establecerán hoy en busca de defender los derechos humanos de las niñas de la Montaña que tienen que ver con esta “acción tan condenable y reprobable de la venta de las niñas y matrimonios forzados”.

El mandatario aclaró que no le es grato ni le gusta hablar de este tema, sin embargo afirmó “tenemos que abordarlo con el ánimo de disminuirlo” porque es “un asunto que da pena”.

Reiteró que en el encuentro se acordó realizar una reunión cada mes para evaluar qué se está haciendo en el trabajo coordinado que se repartirán y dijo que buscarán el apoyo de los maestros para buscar un mecanismo con el que se pueda insistir en terminar con esta práctica que daña los derechos humanos de las niñas de la Montaña de Guerrero.

El gobernador señaló que debe haber más conciencia entre la población de esta zona para que sepan qué es lo que no se debe hacer y mencionó que también buscarán el apoyo de los medios de comunicación de la zona para que ayuden a hacer conciencia del tema.

Astudillo Flores, dijo que también se analiza poner traductores en los Ministerios Públicos de las distintas lenguas indígenas que se tienen en la Montaña del Estado, para que cuando haya una víctima a quien se deberá atender.

Comentó que en la reunión hubo representantes de la Secretaria de Gobernación, es una buena reunión en un punto de partida, porque están interesados en que a Guerrero le vaya mejor en todos los aspectos.

Cabe mencionar que denuncias de activistas, aseguraron en fechas pasadas que se sigue pagando por menores de edad, a partir de los 9 años, cantidades que van de los 40 a los 200 mil pesos y que en esta zona del estado continuaba la venta de menores para matrimonios arreglados.