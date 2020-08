Corto circuito provoca incendio de pizzería en Zihuatanejo

Ixtapa-Zihuatanejo, Gro.-Este viernes un corto circuito provocó un incendio en la pizzería con razón social "El Leñador Comida de Humo", ubicada frente a la alberca olímpica de la Unidad Deportiva de Zihuatanejo; al lugar acudieron bomberos de Protección Civil para sofocar las llamas.

De acuerdo a la información recabada, el siniestro se registró alrededor de las 11:15 horas; el corto circuito obedeció a un problema en la instalación eléctrica y derivó en un refrigerador; las llamas consumieron otro refrigerador que se encontraba colindante, además, la pared y parte de techumbre también resultaron afectados. Policiaca Localizan a hombre asesinado en Aguas Blancas

En el interior del restaurante no se encontraba nadie, por lo que no hubo registro de personas lesionadas, incluso, los daños en inmuebles no fueron de consideración, salvo los dos refrigeradores, la pared y cableado; en tanto que: mesas, sillas, área de cocina y un vehículo al interior no fueron alcanzados por el fuego.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zihuatanejo, hizo un llamado a la población y comerciantes a revisar periódicamente sus instalaciones eléctricas para evitar que un incendio pueda afectar su patrimonio o integridad física.