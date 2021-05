Continúan protestas por falta de agua potable en Chilpancingo

Vecinos de la colonia Lomas de Xocomulco realizaron un bloqueo en la lateral del Boulevard Vicente Guerrero para exigir al director de Capach que cumpla con el ofrecimiento que hizo de dotarles de agua entubada, misma que en algunas cales no reciben desde el 24 de diciembre.

Los quejosos establecieron que la distribución del agua dentro de la misma colonia ha sido muy inequitativa pues mientras que algunos no reciben desde el 24 de diciembre a otros si les enviaron agua en febrero marzo, pero el que menos tiempo tiene que recibió agua son dos meses. Estado Problemas de agua potable corresponden a municipios: Héctor Astudillo

Indicaron que a pesar de eso han pagado sus recibos de forma puntual, algunos cada mes, otros por año anticipado.

La mayor molestia de los vecinos fue que en diálogos que han tenido con autoridades del municipio se establecieron compromisos para que les sería enviada el agua dese mediados del mes de abril, y hasta el momento no han tenido ni una gota del vital líquido.

“Nosotros podríamos entender que hay poca agua y que nos la racionen por el tiempo que sea necesario pero lo que no podemos entender es que se vengan a burlar de nosotros, que nos ofrezcan con seguridad fechas para dotarnos del servicio y luego las cancelen, volvemos a gestionar y nos dan otra fecha pero tampoco la cumplen y así en incontables casos”.

“De este bloqueo no tienen la culpa los vecinos, este bloqueo es promovido por la autoridad que no cumple con sus obligaciones y que no envía el agua a las casas de manera regular”, indicó la señora Magdalena Mejía Mateo, a nombre de las más de 60 familias que tiene el asentamiento.